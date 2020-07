El gerente general de Cálidda, Martin Mejia, anunció que se podrá fraccionar en 24 meses y sin intereses los recibos vencidos de los hogares por el consumo de gas natural domiciliario, producto de la crisis generada por el COVID-19.

Mejía indicó que durante la cuarentena, que inició el pasado 16 de marzo y que culminó el 30 de junio, se brindó el servicio sin interrupciones y no se realizó un corte en el servicio, en tanto sí se sintió un impacto muy grande en el pago de los recibos, sobre todo en el sector residencial, por lo que no han podido pagar sus recibos. En tal sentido, anunció el fraccionamiento.

“Quiero anunciar a todos nuestros clientes de Lima y Callao, que son más de 970,000 hogares, que el vencimiento de sus recibos residenciales en este mes, de no poder pagarlos, haremos el fraccionamiento automático en 24 meses sin intereses”, precisó en RPP.

Agregó que para el fraccionamiento se considerará el último recibo con deudas acumuladas de los meses anteriores.

Detalló que esta medida no solo aplica a los clientes que están incluido en el Decreto de Urgencia N° 035, que son aquellos que tienen consumos menores a 20 metros cúbicos- si no a todos los clientes residenciales que no hayan podido pagar sus recibos.

“Consideramos que es importante (la medida) dado que la empresa privada tiene que apoyar en esta situación a las miles de familias peruanas que se han visto afectadas por esta situación”, sostuvo.