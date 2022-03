Ya pasaron 17 años desde que comenzó la explotación del gas de Camisea y en medio, los intentos de cuatro gobiernos para dotar de gas barato a las familias del sur del país a través del proyecto del gasoducto del sur y Siete Regiones. Ante las postergaciones, Cusco lleva casi dos años ejecutando un plan para -por lo menos- incentivar la demanda de gas natural para cuando los proyectos se concreten.

Así, al 2021, a través de un convenio firmado entre el Gobierno Regional de Cusco, el Consorcio Camisea y Limagas, inauguraron los dos primeros gasocentros, uno en la misma ciudad imperial y otro en el distrito de San Jerónimo. Uno de ellos incluso tiene capacidad para abastecer a camiones de ruta.

Para julio de este año, está previsto la inauguración del tercer gasocentro que se ubicará en Quillabamba, capital de la provincia gasífera de La Convención, afirmó a Gestión.pe Iván Prado, gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Cusco.

A la par de este avance, se ha logrado convertir en esa región, a la fecha, 900 vehículos a gas, los cuales transitan a más de 3,700 m.s.n.m. sin problemas. La reconversión se logró gracias al bono FISE “lo que les permite al conductor un crédito a tasas de interés muy bajas y ahorrar entre US$ 1,200 y US$ 1,300 por la conversión”, mencionó Prado. El objetivo, al menos hasta octubre -antes de las elecciones municipales y regionales- es llegar a los 1,000 vehículos.

Fuente: Gobierno Regional de Cusco

Además, el gobierno regional dejará un plan de trabajo a la nueva gestión para que continúe la instalación de gas en al menos 1,000 vehículos más en el 2023 y llegar a los 10,000 vehículos en cinco años.

La apuesta de la autoridad también incluye llevar el gas a otras actividades. Por ahora, Backus se ha sumado a la instalación de una planta satélite de regasificación (en Limacpampa) -las otras dos pantas pertenecen a los gasocentros-, el cual permite almacenar el gas natural licuado (GNL) que llega desde Pampa Melchorita (sur de Lima) presurizado.

Lo que está evaluando el gobierno regional es llevar el gas también a los hospitales. Prado mencionó que podría comenzarse con el centro Adolfo Guevara de EsSalud, cuyo consumo representa la tercera parte de lo que demanda Backus. “La idea es tener una red troncal abastecida por las plantas satélites que podría, en al menos cuatro años, llevar gas a 50,000 viviendas”.

El gasoducto sur peruano, paralizado hace cinco años debido a la corrupción, representaba para Cusco elevar en un punto su PBI así como la creación de más de 7,000 puestos de trabajo, “además de un desarrollo integral en la industrialización que sigue demorándose, por lo que no nos ha quedado de otra que avanzar con iniciativas pequeñas”, anotó Prado.

Marzo, mes clave

En noviembre del 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en ese entonces bajo la dirección del exministro Eduardo Gonzáles validó el proyecto del gobierno regional para construir una red troncal de casi nueve kilómetros que unificara los tres tanques de almacenamiento de GNL existentes en Cusco, así como la construcción de redes e instalaciones para entregar gas barato proveniente de Camisea a las residencias, comercios, industrias y el transporte de la región cusqueña (ver imagen).

Proyecto para llevar gas natural a Cusco. Fuente: GORE Cusco

Capacidad de las estaciones de servicio (plantas satélites regasificadoras)

“Sin embargo, con los cambios de ministros han retrocedido y no lo han firmado”, menciona Prado. En enero de este año, la Comisión Multisectorial emitió un informe preliminar sobre el proyecto de masificación y estableció asignar S/ 100 millones para construir ductos en Ayacucho, Ucayali y Cusco, a este último le correspondería al menos S/ 47 millones (aunque se estima en US$ 50 millones la inversión del proyecto en Cusco).

Los recursos los recibirá la empresa que obtenga la concesión de distribución que, según norma, podría ser Petroperú o Electro Sur Este.

“Primero será importante saber si el titular del Minem continuará en el cargo después del 8 de marzo (Congreso pondrá a voto el pedido de confianza del gabinete Aníbal Torres); y segundo, este mes se define si amplían la administración temporal a Petroperú sobre la concesión del sistema de distribución de gas natural por red de ductos al sur oeste del país”, agregó.

El último jueves, el Ministerio de Energía y Minas designó a Kensy Mayta Samaniego -que según una investigación periodística, tendría amigos en común con el dirigente de Perú Libre, Richard Rojas-, y a Rafael Alfredo Reyes Vivas como nuevos viceministros de Minas y de Hidrocarburos, respectivamente.

El plan B de Cusco

De no hallar avances en el Minem, el plan B de Cusco será solicitar la autorización -apelando a la Ley Orgánica de Hidrocarburos- para que Limagas Natural, filial de la chilena Empresas Lipigas S.A., obtenga la concesión vía solicitud de parte.

La empresa ha confirmado su interés, según Prado. “Este sería el camino más sencillo porque ya contamos con los planos de las redes eléctricas que es casi lo mismo para la instalación de las redes residenciales de las viviendas que están ubicadas fuera del centro histórico. Por norma, no se podrán hacer excavaciones en el centro histórico, por lo que plantearemos conexiones de tuberías alojadas”, comentó.

La meta, para el gobierno regional, es que comiencen las obras físicas en julio de este año.

¿Cómo se financiarían los US$ 50 millones? Según el GORE, US$ 13 millones saldrían del canon y servirán para el desarrollo de la infraestructura externa del sistema de distribución; y US$ 37 millones del fondo FISE para financiar los costos de conexión.