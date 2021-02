Los empresarios formales del emporio comercial de Gamarra han solicitado al Gobierno que se permita la reapertura de sus tiendas debido al impacto de la pandemia del COVID-19 y la extensión de la cuarentena decretada desde inicios de febrero.

“Han pasado 22 días desde que el gobierno del presidente Sagasti determinó una cuarentena como medida para mitigar el impacto de la Covid-19 (...) 22 días después, y frente a los resultados obtenidos, esta medida es insostenible para nosotros”, señalaron en un comunicado.

Los comerciantes cuestionaron que no se hayan implementado medidas de reactivación económica pese a que la inmovilización obligatoria regirá hasta fin de mes.

“El PAE-Mype anunciado por el ministro de Economía, a la fecha no ha sido reglamentado y no conocemos sus alcances, no sabemos si realmente beneficiará a la microempresa a nivel nacional”, añadieron.

Los representantes del comercio formal en Gamarra aseguraron que por segundo año consecutivo se encuentran “agonizando” tras perder la campaña de verano y la campaña escolar. Asimismo, sostienen que se encuentra en peligro las ventas por el día de la Madre e invierno, todo lo cual representa el 50% de su venta anual.

“Frente a esta situación que nos orilla ala quiebra definitiva, hemos decidido hacer un plantón de protesta este jueves 25 de febrero 8.00am para exigir al Gobierno Central medidas reales para nuestra reactivación económica y productiva”, mencionaron.

Los empresarios pidieron también al Ejecutivo que se tomen medidas contra el comercio informal que se ha incrementado en los alrededores del emporio.