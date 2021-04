El Ministerio de Economía y Finanzas modificó el reglamento operativo del Programa de Apoyo Empresarial a favor de las micro y pequeñas empresas (PAE-MYPE) e incluyó cuatro actividades del sector manufactura: fabricación de productos textiles, fabricación de prendas de vestir, fabricación de productos de cuero y conexos, e impresión reproducción de grabaciones.

A través de la Resolución Ministerial N.º 140-2021-EF/15, el Gobierno busca contribuir en la reactivación de las actividades económicas del sector, que podrá acceder a un fondo de S/ 2,000 millones en créditos de capital con garantía del Estado.

De esta manera, los empresarios textiles también podrán acceder a créditos de hasta S/ 20,000, los cuales contarán con garantía del Gobierno de hasta 98%. Asimismo, para aquellos préstamos de hasta S/ 60,000 se contará con un aval de 90%, que permitirá tener bajas tasas de interés.

Con esta medida, los posibles nuevos beneficiarios con el PAE-Mype serán los miles de empresarios del emporio comercial de Gamarra, dedicado a la industria textil, calzados e impresión de grabaciones.

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, manifestó a Gestión.pe que es saludable que el Gobierno haya decidido incorporar a las empresas del sector e incluso se hayan añadido a la industria gráfica y calzado. Sin embargo, espera que no se comentan los mismos errores que con el programa Reactiva, en el cual pocas mypes fueron beneficiadas.

“Es saludable que el Ministerio de Economía y Finanzas haya incluido al sector calzado e industria gráfica, que, como la textil, hemos sufrido mucho los efectos de la pandemia. Pero vamos a estar vigilantes del porcentaje de empresarios que se beneficien con los préstamos”, comentó.

Asimismo, espera que no se cometan los mismos errores que hubo en el programa Reactiva Perú, en el cual los préstamos no terminaron llegando a las microempresas, por más que se quiso expandir este beneficio. Saldaña cuenta que hubo mypes de Gamarra que recibieron solo S/ 300 de préstamo, lo cual no ayuda.

“Esperamos que PAE-Mype, al ser un programa diseñado específicamente para la micro y pequeña empresa, pueda atender a estos negocios. Es importante que se tomen medidas para evitar que suceda lo mismo que con Reactiva”, precisó.

Del mismo modo, manifestó que las microempresas de Gamarra requieren montos que sobrepasen los S/ 15,000 para reactivarse porque hay trabajo guardado en mercadería que todavía no se ha podido vender. “Creemos que, si se brindan estos montos, PAE-Mype podría ayudar a invertir en la próxima campaña”, dijo Saldaña.

Saldaña indica que es idóneo que el dinero comience a recibirse entre mayo y junio para que los empresarios de Gamarra puedan comenzar a producir entre agosto y setiembre con miras a la campaña de fin de año.

“PAE-Mype tiene que correr, llegar lo más rápido posible y ser eficiente. Esperamos que se superen estas restricciones absurdas que se tuvo con Reactiva Perú. Si va bien, podría apoyar bastante para diciembre”, apuntó.

La empresaria informó que hasta el momento solo el 35% de negocios de Gamarra ha podido reiniciar sus actividades. Sin embargo, más del 60% está todavía en espera. Por ello, considera que PAE-Mype debería otorgarse, por lo menos, al 50% de mypes del emporio.

“Para poder decir que PAE Mype ayuda realmente tenemos que superar el 50% de empresarios de Gamarra. Tenemos paralizado casi 65% de los empresarios. Necesitamos que reinicien sus actividades porque eso va a generar puestos de trabajo”, mencionó.

En Gamarra hay más de 32,000 negocios dedicados al sector textil, calzado e industria gráfica. Además, hay unos 100,000 empleos directos.