Los comerciantes del Emporio Comercial de Gamarra se alistan para la campaña del Día de la Madre, sin embargo, este año solo participarán un 30% de empresarios quienes tienen operativos sus negocios.

En diálogo con Gestión.pe, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, indicó que por las nuevas medidas restrictivas implementadas por el Gobierno ante una segunda ola de contagios por el COVID-19, solo el 25% de empresas habían reiniciado actividades y se estima que cerrará en 30% al cierre de marzo.

“La campaña por el Día de la Madre la diseñamos en el mes de febrero, se produce en marzo y se vende en abril. En mayo es la liquidación de esa campaña, entonces, llegar en marzo con apenas el 30% de empresas que han reiniciado sus actividades de las 32,000 empresas, probablemente es ese 30% el que va tener oferta comercial y el que va a poder en abril vender”, explicó.

Explicó que la campaña del Día de la Madre es una de las más importantes del año -más que la campaña escolar- y representa entre el 15% y 20% del total de ingresos anuales que registra Gamarra (S/ 6,000 millones).

Junto a ella, las siguientes campañas fuertes son las de la temporada de invierno y la de 28 de julio (fiestas patrias).

Saldaña precisa que el 30% de las empresas que ahora están operativas también enfrentarán dificultades, pues el mercado está abarrotado de ropa importada.

“A esto (pocas empresas que pueden operar) se suma el hecho de haber permitido la importación de prendas. El 85% del mercado nacional está abarrotado de ropa importada, entonces la poca demanda que hay ya está cubierta por la ropa importada, es muy poco el mercado al que podemos vender”, dijo.

De este modo, se espera un segundo año de pérdidas en la campaña por el Día de la Madre.

Plataforma de comercio electrónico

Respecto al uso de su plataforma digital Gamarraperu.pe para impulsar las ventas de Gamarra, en este caso por el Día de la Madre y las campañas que restan en todo el año, Saldaña indica que su uso atraviesa por una serie de complicaciones.

Según dijo, a la fecha hay 4,000 empresas en promedio que comercializan sus productos a través de esta plataforma digital, sin embargo, un primer factor que dificulta su uso está vinculado con la capacidad que tienen las microempresas para dar el salto tecnológico, el cual no ha sido el esperado.

“El empresario no ha tenido la capacidad técnica y estamos en ese proceso. Vamos para allá, estoy segura de que en algunos años vamos a ser los más eficientes del emporio y también será un ejemplo de lo que es vender a través de plataformas E-commerce, pero en este momento no porque la micro y pequeña empresa no está ni capacitada ni preparada para ello”, dijo.

Otro segundo factor es el costo que implica el servicio de delivery al momento de realizar la venta de productos, el cual para los comerciantes “no necesariamente funciona bien”.

Saldaña explica que los comerciantes de Gamarra venden prendas de vestir de muy buena calidad, pero de muy bajo costo, de acceso a todo bolsillo.

De este modo, producir una prenda para venderla por delivery les genera un sobrecosto que no lo pueden asumir en el costo del producto, pues cambiaría mucho el precio de la venta final al consumidor.

“Por ejemplo, un polo que se vende a S/ 10, asumir el delivery ya tendría un precio de venta de S/ 6, entonces cambia entre 30% y hasta 50% el precio de venta de los productos. Eso significaría asumir el costo y no podemos hacerlo porque nuestros porcentajes de ganancia son mínimos. No podemos asumir un delivery que nos genera un 50% adicional al costo de producción”, dijo.

En el otro extremo, dijo que el cliente no está preparado económicamente o tiene la capacidad para absorber el costo de un delivery.

“Una persona que está acostumbrada a pagar S/ 10 o S/ 15 por un pantalón, ¿Por qué tendría que pagar entre S/ 6 y S/10 de un delivery, dependiendo de la zona en la que están?, cuestionó.