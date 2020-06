Desde hoy, los empresarios del emporio comercial de Gamarra, previa inscripción de sus galerías y de su personal en la Municipalidad de la Victoria podrán ingresar a sus locales para habilitar e implementar sus protocolos de bioseguridad al interior de las galerías, informó Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra.

De acuerdo a Saldaña, durante la primera etapa los empresarios se dedicarán a implementar protocolos y a la producción, asimismo, se podrá despachar mercadería desde el emporio comercial a provincia.

“En esta primera semana es la habilitación de todos los protocolos de bioseguridad, una vez que esté implementado, podrán comenzar a operar a puerta cerrada las que ya cuentan con habilitación", indicó la empresaria en conversación en “RPP”.

Agregó que a partir de mañana, los empresarios de los talleres de confección, proveedores y toda la cadena productiva que ya cuenten con la autorización del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Salud, podrán ingresar .

En ese sentido, sostuvo se les solicitará los permisos y su prueba negativa de COVID-19 .

En otro momento, Saldaña indicó que durante el estado de emergencia han ingresado prendas importadas al país, lo cual representa una competencia desleal, ya que el emporio comercial de Gamarra aún no inicia el periodo de producción.

“No es posible que mientras nosotros, la industria textil-confecciones a nivel nacional, hemos estado absolutamente paralizados, al país han ingresado más de 35 millones de prendas que no son médicas, no son de protección personal y están listas para ser vendidas. Entonces, no es justo, es una competencia desleal porque nosotros vamos a ingresar recién a producir”, manifestó.

Finalmente, acotó que mientras no se reinicien las operaciones por completo, los empresarios de Gamarra seguirán en una situación de pérdida, “ya podemos dar por perdida la mitad del año, S/ 3,000 millones casi irrecuperables”, dijo.

El emporio comercial ya cuenta con una plataforma de comercio electrónico gamarraperu.pe, a la cual, hasta el momento, se han inscrito más de 2,000 empresas.