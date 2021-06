Los empresarios del emporio comercial de Gamarra pidieron al Gobierno ampliar los aforos de sus talleres de confección de prendas de vestir, pues en las condiciones actuales solo pueden contratar a un número de trabajadores muy reducido.

La presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, dijo a RPP que al menos el 55% de los locales del emporio aún no pueden reiniciar sus actividades debido a los limitados aforos. Aunque han puesto en conocimiento de esta situación al Ejecutivo, señaló, hasta el momento no han obtenido una respuesta.

“Hay una cosa que no está valorando ni considerando el Ejecutivo ni teniendo en cuenta, a pesar de la información que les hemos hecho llegar. En los talleres de producción no entran clientes y un taller que antes tenía un aforo para 10 trabajadores, ahora solo tiene para tres o cuatro, con lo cual es imposible de producir”, sostuvo.

Como recordó, Gamarra no solo es un conglomerado comercial, sino que también un centro de alta producción. Por ello, los aforos limitados dentro de los talleres les hacen perder oportunidades de fabricar. Sin embargo, reconoció que el cambio del horario del toque de queda, que ahora se inicia a las 11 p.m. en Lima, ha impactado de forma positiva en las ventas.

“Gamarra no solo es comercial, nosotros somos un centro de alta producción y producimos millones de prendas al año. Entonces nosotros tenemos que confeccionar, tenemos manufactura, mano de obra que es la que más genera mano de obra este sector. Entonces para los talleres no es rentable poder abrir y no poder producir”, dijo.

Con respecto a la situación generada por la presencia de comerciantes informales en el emporio comercial de Gamarra, la representante de los empresarios manifestó que desde que se comenzó a reactivar la zona después de la cuarentena, estos comerciantes han comenzado a tomar los alrededores del conglomerado.

Incluso señaló que a diario aparecen en las puertas de los comercios, lo cual consideró como una competencia desleal, debido a que ellos no respetan ningún protocolo. “Nosotros le hemos pedido al Ejecutivo que, en este marco de la pandemia, la Policía intervenga, porque son espacios públicos que deben estar libres, porque lamentablemente en estos espacios, invadidos por el comercio informal, no hay protocolo que se respete”, manifestó.