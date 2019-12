A finales de octubre, el emporio de Gamarra comenzó su campaña navideña con rebajas entre 30% y 40% en los productos de vestuarios. Si bien aún no termina la campaña, Diógenes Alva, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, comentó a Gestión.pe que las expectativas de compra más altas están en la segunda mitad del mes de diciembre, pues “el peruano es tardón para hacer sus compras".

El conteo desde que empezó la campaña va hacia los 350,000 asistentes. El emporio espera aumentar a 500,000 conforme avance el mes. “Los peruanos somos tardones, siempre compramos a última hora. Mientras más cercano a la fecha, más compras”, afirmó Alva.

Esto no sólo aplica por compras para Navidad. El “boom” de aumento de demanda de ropa es más cercana a año nuevo —según Alva—, por la tradición de comprar prendas de ropa interior de colores, así como la de usar ropa de estreno por la festividad. Mientras que la primera parte de la campaña predomina la compra

Asimismo, Alva hace mención que ahora es más fácil saber cuántas personas tienen la intención de comprar en Gamarra. “Antes [de la fiscalización], no se sabía si la gente entraba a comprar o a vender, porque habían demasiados ambulantes. No se podía diferenciar entre un ambulante y un comprador”, asegura.

El representante va en línea con la propuesta de la Municipalidad de La Victoria, pero afirma que aún hay trabajo por hacer por su parte. “De 3:00 am a 7:00 am hay personas en [la avenida] Grau vendiendo cosas sin control alguno y eso nos perjudica”, comenta. Como otro factor perjudicial, añade que "hay calles cerradas que no permiten el paso de los clientes que deberían abrir en los siguientes 20 días”.

Sin embargo, el emporio aún ve una evolución con respecto a las fiestas pasadas. “Estamos mejor. Antes hasta había gente enjaulada”, comenta.

Los consumidores locales son de particular importancia este año por la baja de demanda de textiles por parte de los países vecinos con crisis internas: Chile y Bolivia. “Los resultados estarán para enero. En esta época aumentan las ventas de todo —juguetes, moda para niños, para adultos y más—, pero creemos que a finales del mes se venderá más sobre todo en la moda para adultos", dijo Alva.

Recién en enero se verá si se cumplirá la meta de vender 20% más con respecto a la campaña del 2018 establecida en octubre, y si compensa, de alguna manera, las bajas ventas externas.