Economía







G20 prevé devolver US$ 100,000 millones de los fondos del FMI a países vulnerables “Damos la bienvenida a las promesas recientes de donación por un valor de alrededor de US$ 45,000 millones como un paso hacia la ambiciosa cantidad de US$ 100,000 millones en contribuciones voluntarias para los países más necesitados”, señalaron los líderes.