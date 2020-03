Frutas y hortalizas frescas: el rubro que no depende de Asia y se mantiene al crecimiento

Los precios de metales como el cobre, plomo y zinc —que forman parte de las exportaciones tradicionales nacionales— han ido a la baja desde el año pasado por diferentes estímulos macroeconómicos. Sólo en enero de este año, el precio de dichos metales bajaron-5.8%, -10.1% y -2.6%, respectivamente; pero la situación de las agroexportaciones es distinta. Las frutas y hortalizas frescas —subsector dentro de agroexportación— no sólo se comportaron positivamente en el 2019 (con un crecimiento del 6.1%), sino también en el primer mes del presente año también (+12%). Y parece que se mantendrá de esa manera con sus distintas temporadas, dado que las temporadas de los productos que vienen tienen como principales clientes Estados Unidos y Europa.

Creciendo a doble dígito en promedio anual

Las agroexportaciones cerraron el 2019 con una cifra récord: US$ 7,462 millones, lo que significó un crecimiento del 6.1%, según datos del Ministerio de Agricultura y Riesgo (Minagri). Las agroexportaciones no tradicionales representaron 90% de las ventas totales. ¿Los protagonistas? Las frutas y hortalizas frescas. Las uvas frescas alcanzaron los US$ 875 millones, subiendo 7%. Los arándanos aumentaron sus ventas en 48%, alcanzando los US$ 820 millones. Esos son los productos que más recaudaron en ventas.

“Las frutas y hortalizas frescas crecen año a año con porcentajes interesantes. En promedio, [desde el 2000] hasta el 2019 ha ido creciendo 13.3% anual. Esos números no lo tiene ningún otro sector", comentó a Gestión.pe Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap). Además,comentó que las frutas y hortalizas procesadas crecieron el año pasado 1%, mientras que las frescas 11%, enfatizando el protagonismo de este rubro.

Amaro afirma que el mercado internacional ha crecido de tal manera porque el consumidor internacional se ha orientado, desde hace ya varios años, por apostar por productos más frescos y sanos. “En el año 2000 se exportó US$ 105 millones, mientras que en el 2019, US$ 3,741 millones”, afirmó. Por mercado internacional, se refiere sobre todo al norteamericano y europeo. “El mercado norteamericano siempre ha consumido un poco más que Europa, pero el año pasado hubo una distribución más equitativa. Norteamérica tuvo el 47% y Europa 39%", añadió.

Asia, a diferencia de otros productos nacionales de exportación, no es uno de los compradores más significativos en este subsector. “En el caso de los alimentos frescos, como son por cultivo, tiene que responder a protocolos. En los países del Asia, hay diferentes para cada uno, por eso está un poco retrasado. El año pasado mejoró y obtuvo un 10% de participación en frutas y hortalizas (US$ 338 millones)”, afirmó Amaro.

¿Cómo irá en el 2020?

El subsector de frutas y hortalizas frescas registró un crecimiento de 12% en sus exportaciones, según Agap. Las hortalizas fueron lo más resaltable, puesto que crecieron 20% en sus ventas.

El espárrago fue el principal producto (US$ 45 millones), seguido de la cebolla (US$ 8millones) y los ajos (US$ 3 millones). Nuevamente, los principales mercados de destino fueron Nortemáerica, Europa y Sudamérica. Es importante recalcar que la producción de hortalizas como los espárragos no dependen tanto de temporadas, y “se mantienen más o menos durante todo el año”, según Amaro. Ante ello, se puede esperar un comportamiento de compra continuo.

Las frutas no comparten el mismo comportamiento, pero no es necesariamente una desventaja.

“Las uvas y mangos ya llegaron a su pico, ya está por terminar la temporada. Pero se viene la temporada de paltas. Según el comportamiento del año pasado, llegaría a su pico en junio y julio”, afirmó Amaro. China es un comprador de uvas y arándanos, aunque no el principal. El mercado asiático en general aportó a enero, concentrando un 18% de las exportaciones del subsector. Sin embargo, el mercado peruano en estos productos no sería afectado significativamente, pues la temporada ya está terminando. La nueva temporada de arándanos empezará en agosto y terminará en marzo, por lo que aún faltan varios meses.

Las frutas como grupo crecieron como grupo 11% con respecto a enero del año anterior. La uva fue el principal producto exportado (US$ 322 millones), al ser el mes de pico de exportación de este producto. Bajo la misma lógica, estuvo el mango con US$ 89 millones, creciendo 14% con respecto a la campaña de enero del año pasado.