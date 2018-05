Frutas y hortalizas impulsaron crecimiento de exportaciones agrícolas en 23.9% en primer trimestre

Durante el primer trimestre de este año, el sector agrícola registró un crecimiento de 23.9%, con envíos por US$ 1,424 millones, en comparación a los US$ 1,149 millones del 2017, manteniendo su ubicación como segundo sector exportador del país, informó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

Este incremento se vio impulsado principalmente por el subsector frutas y hortalizas frescas (F&H), que aumentó en 38.1%, crecimiento equivalente a US$ 772 millones.

En cuanto a los productos que destacaron específicamente dentro del grupo de frutas frescas (+45%) están la uva con envíos por US$ 314.8 millones (+30%), seguido por el mango con US$ 177 millones (+38%), la palta con US$ 49.6 millones (+136%), el arándano con US$ 47.7 millones (+234%) y finalmente la granada con US$ 25.9 millones (+31%).

Por otro lado, en sector hortalizas frescas destacó el espárrago con envíos por US$ 62.8 millones, registrando un incremento en comparación al anterior, seguido por la cebolla, cuyos envíos fueron de US$ 14.5 millones (+50%).

Entre otros productos, el banano orgánico mantuvo sus exportaciones respecto al año pasado, las mismas que ascienden a US$ 49 millones, en cuanto al café, este tuvo un incremento de 5% comparado a similar periodo del año anterior, pasando de exportar US$ 72 millones a US$ 76 millones este 2018, mientras que el cacao en grano registró envíos por US$ 29 millones en comparación a los US$ 23 millones del año pasado (+28%).

Sobre los principales lugares de destino de nuestros productos, el principal continente fue Europa con US$ 322 millones, 45% más que el mismo periodo del año anterior; le sigue Estados Unidos con US$ 294 millones (+47%), Asia con US$ 115 millones (+11%), Centroamérica con US$ 19 millones (+67%) y finalmente Sudamérica con US$ 17 millones (+23%).

En cuanto a los países que recibieron mayores exportaciones de frutas y hortalizas peruanas fueron Estados Unidos con US$ 283 millones (+46%), Países Bajos con US$ 202 millones (+48%), España con US$ 46 millones (74%), seguidos por Hong Kong y Reino Unido con US$39 millones y US$ 33 millones respectivamente.

Finalmente, sobre las regiones del Perú que más exportaron frutas y hortalizas el primer lugar lo tiene Ica con US$ 270 millones, Piura con US$ 221 millones, Lima con US$ 72 millones, La Libertad con US$ 69 millones, Áncash con US$ 62 millones, Lambayeque con US$ 30 millones y finalmente Arequipa con US$ 24 millones.