El mercado de franquicias en Perú crecerá 10% al cierre de año, según datos de la Cámara Peruana de Franquicias.

“El sector de franquicias en el Perú crecerá 10% y serán entre 50 y 60 empresas las que terminen inaugurando nuevos locales este 2019”, detalló Aldo Defilippi, director ejecutivo de Amcham Perú, durante el Franchise Summit 2019.

“El Perú es una plaza atractiva para empresas del exterior. En los últimos años, hemos visto la entrada de grandes jugadores del exterior como cadenas de cine, restaurantes, tiendas de cuidado personal, retail y existe una mayor penetración en provincias”, añadió.

Asimismo, mencionó que la internacionalización de las marcas es un claro ejemplo de lo que se debe entender por valor agregado. “En el Perú hay una variedad inexplorada para el público estadounidense, la clave está en proveer información sobre la demanda”.

Diego Guerrero, socio director de Desarrollo de Negocio de Alfa F Crowdfunding, señaló que al gestionar una franquicia, el empresario tiene el 60% del vehículo y no pone nada, solo el know how de la empresa. Así, puede abrir tantos locales como quiera de su negocio.

Por su parte, Fernando López de Castilla, CFE de Grupo Nexo Franquicia, precisó que “franquiciar soluciona tres recursos básicos para hacer crecer un negocio: dinero, talento y tiempo”.

Además, aseguró que con el private equity una entidad invierte dinero con el fin de adquirir los activos de una empresa para crear valor. “A nivel de apalancamiento y ordenamiento el sistema de franquicias ayuda a una mayor creación de valor”, añadió López de Castilla.