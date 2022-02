El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, aseguró que el ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, aún tiene un papel que jugar en el Gobierno.

“El tendrá un puesto muy importante, mucho más del que tenía dentro del gabinete ministerial y posiblemente estaremos reuniéndonos con él”, indicó el premier en diálogo con RPP.

“Necesitamos hombres como él en organismos internacionales que nos puedan ayudar a que la inversión internacional venga al Perú”, agregó.

Valer explicó que la salida de Francke del MEF obedeció a desacuerdos con integrantes del nuevo gabinete.

“Pedro Francke ha salido porque tiene criterios que no estaban de acuerdo con algunos integrantes del nuevo gabinete, pero esto no significa que no haya sido un buen ministro”, apuntó.

Indicó que la nueva misión de Francke es integrar organismos internacionales para potenciar la inversión desde el extranjero.

“Francke necesita elevarse a nivel internacional para que nos ayude a que siga llegando la inversión”, puntualizó.