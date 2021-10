El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, aseguró que la mayor tasa impositiva para el arrendamiento de inmuebles no será aplicada en todos los casos, sino que se hará de forma gradual.

“Una medida como esa debe ser una medida graduada, no necesariamente se aplica a quien alquila una vivienda de bajo costo o alquila una sola vivienda, sino puede aplicarse a partir de determinados montos”, señaló en diálogo con Latina.

El Ejecutivo pidió facultades delegadas al Congreso de la República para legislar en materia tributaria. Una de las propuestas del MEF está vinculada a las rentas de primera y segunda categoría.

En la mañana, Francke sugirió elevar las tasas de estas rentas desde 5% a 10%. Precisamente, estos son los impuestos que se aplican para el arrendamiento o venta de inmuebles.

El titular del MEF explicó que esta gradualidad no solo se aplicaría en el terreno del alquiler, sino también en la compra de vehículos.

“También debería ser graduado el impuesto a los vehículos. El que tiene un vehículo de US$ 100,000 o US$ 150,000 debería pagar una tasa mayor a quien tiene un vehículo de US$ 10,000″, puntualizó.