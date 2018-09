Frambuesa se perfila como nuevo boom para el "boom" agroexportador

La frambuesa sería el próximo boom de las agroexportaciones por ser una baya con potencial en el mercado interno y externo por su creciente demanda mundial, señaló la Asociación de Exportadores (Adex), siguiendo el mismo paso que los arándanos.

El gremio señaló que este producto representa una oportunidad que el Perú debe aprovechar, porque se cosecharía cuando otros países no reciben despachos de Estados Unidos o Chile, que son los grandes productores.

El ex presidente del Adex, Alfonso Velásquez, recordó que los arándanos peruanos, pasaron de exportar solo US$ 84,814 en el 2011, a US$ 372.7 millones el año pasado.

Producción mundial



Refirió que la producción mundial de frambuesas al cierre del 2018 rondaría las 540,000 toneladas, un 10% menos a la producción del año pasado, lo que abre una oportunidad para nuevos proveedores.

Entre fines de agosto y principios de septiembre existe una gran oportunidad para la frambuesa, ya que Estados Unidos finaliza su cosecha; y en Chile, que es el gran productor de Sudamérica, aún no se inicia.

"Actualmente Senasa está coordinando con la autoridad sanitaria de Estados Unidos para permitir el ingreso de esa baya al mercado estadounidense, pero en primera instancia, los mercados potenciales son Chile, Brasil, Colombia, entre otros", dijo.