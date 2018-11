Empleo formal cuesta hasta 55% más para las empresas, ¿cómo luchar contra el informal?

Luchar contra un gigante. La informalidad en nuestro país supera la barrera del 50%, eso ya todos lo sabemos. Sin embargo, ¿cuánto es lo que le cuesta a las empresas ser formal?

Conversamos con Pamela Navarro, directora del área laboral de PPU, sobre este tema y las posibles soluciones al respecto.

A una empresa, en promedio, le cuesta entre 45 a 55% más contratar a un trabajador de manera formal. Eso quiere decir que si yo, como empresario, le voy a pagar S/ 1000 a un trabajador, realmente me costará entre S/1450 y S/1550 su sueldo mensual. Sin contar las vacaciones, la estabilidad laboral, entre otros.

“Somos de los países donde más cuesta la formalidad por eso el empleo informal gana cada vez más espacio en todas las edades, ya no solo en el caso de los jóvenes sino en las edades media y personas mayores”, aseguró Navarro.

A fin de lograr la formalización de manera real, Navarro aseguró que el Gobierno debe pensar en darle beneficios a las empresas informales para que estas estén interesadas. Beneficios como el acceso a créditos a una tasa menor.

“La informalidad al país le cuesta demasiado, no solo por el tema laboral sino también el tributario y social. Tenemos a muchas personas o jóvenes que sin estudiar o estudiando alguna carrera técnica, no ven la posibilidad de un empleo formal”.

Navarro comentó que la clave para erradicar la informalidad está en crear más empleo. Así como campañas de formalización.

“Todo muy bonito, pero luego volvemos a los problemas sociales, un joven ante la falta de ingresos y deber de pagar mis estudios, casa, cosas en general, acepta lo que venga, lo que encuentre. Necesitamos tener en cuenta la realidad que vivimos hoy en la sociedad.”

Ahí es donde choca el alto costo de la formalidad. “Realmente cumplir con el régimen laboral completo es muy costos y poco competitivo.

Hay que buscar un punto medio para suplir la necesidad de los jóvenes que buscan un empleo formal y los que quieren independizarse.”

“La única manera de reducir este costo alto, sería por una modificación legislativa y veo poco probable que esto se dé. Tenemos, en stand by, la ley del trabajo y que el gremio de empresario y grupo de trabajadores no se ponen en acuerdo. Ahí se habla de la posibilidad de las vacaciones. Empezar 15 días y ganar más con los años en la empresa. Pero ahí tenemos temas de cultura, porque no veo a los trabajadores formales dispuestos a renunciar a sus gratificaciones. Llegar a eso, llevaría a un conflicto social.”

Finalmente indicó que generar más diferencias no es la solución, hay que impulsar la fiscalización y ser creativos en cómo volver interesante y simpática la formalización contra la informalidad.