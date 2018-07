FOTOS | Forbes reveló el ranking de las mujeres empresarias más ricas de Estados Unidos en el 2018. Se trata de personas que han hecho su fortuna en todos los campos, desde la moda y el comercio minorista hasta la biotecnología, el transporte por carretera y el capital de riesgo.

El valor neto combinado de las mejores 60 mujeres self-made es ahora un récord de US$ 71,000 millones, 15% más que en 2017. El valor neto mínimo para formar parte del cuarto ranking anual de Forbes de estas mujeres destacadas incrementó un 23% a US$ 320 millones, el más alto desde que Forbes comenzó a rastrear mujeres empresarias en el 2015.

Además, 24 de estas mujeres son multimillonarias, otro récord, superando a las 18 del año pasado.

En el primer lugar se encuentra Diane Hendricks (con un valor neto de US$ 4,900 millones), una multimillonaria de Wisconsin que es propietaria de ABC Supply, uno de los mayores distribuidores al por mayor de techos, revestimientos y ventanas en Estados Unidos.

En segundo puesto está Marian Ilitc (US$ 4,300 millones), cofundadora Little Ceasars Pizza, y en el tercero, Judy Faulkner (US$ 3,500 millones), fundadora de Epic, empresa de software médico.

A ellas les siguen Meg Whitman (US$ 3,300 millones), CEO de NewTv; Johnelle Hunt (US$ 3,200 millones), fundadora de J.B. Hunt Transport Services; Oprah Winfrey (US$ 3,100 millones), empresaria; Judy Love (US$ 3,000 millones), cofundadora y secretaria ejecutiva de Love; Doris Fisher (US$ 2,800 millones), cofundadora de GAP.

Asimismo, Elaine Wynn (US$ 2,600 millones), cofundadora de Wynn Resorts, y Lynda Resnick (US$ 2,400 millones), cofundadora de The Wonderful Company, completando el top 10.