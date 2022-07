Más de US$ 950 millones salieron el mes pasado del ETF Invesco Senior Loan (ticker BKLN), de US$ 3,900 millones, mientras que el ETF SPDR Blackstone Senior Loan (SRLN), de US$ 8,500 millones, registró salidas de aproximadamente US$ 830 millones en junio, según datos de Bloomberg. Ese es el segundo peor mes de salidas registradas para ambos fondos.

Si bien la deuda de tasa flotante, que debería beneficiarse a medida que suben las tasas de referencia, tuvo alta demanda a principios de este año cuando la inflación impulsó un aumento en los rendimientos, el apetito ha disminuido desde entonces. Las preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento económico han cambiado la principal preocupación en los mercados, desde las presiones de los precios hacia los temores de recesión, según Peter Tchir de Academy Securities. Como resultado, los inversionistas están analizando más de cerca la calidad crediticia y volviendo a los bonos, afirmó.

El viernes, los economistas de JPMorgan Chase & Co. recortaron sus pronósticos de crecimiento económico de mediados de año para Estados Unidos después de que una serie de datos económicos mostraran debilidad. Un día antes, Stephen Stanley, de Amherst Pierpont Securities redujo su estimación de crecimiento del segundo trimestre en casi un punto porcentual completo al 2.2%.

BKLN y SRLN han caído un 8.3% y un 9.4% este año, respectivamente. Si bien eso es menos que la caída del 22% en lo que va del año del ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT), de US$ 20,000 millones, TLT tuvo un mejor desempeño en junio, con una baja del 0,6% frente a caídas de casi el 4% tanto para BKLN como para SRLN.