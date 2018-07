Fondo de SoftBank buscaría invertir en gigante chino de IA

El SoftBank Vision Fund busca invertir casi US$ 1,000 millones en la china SenseTime Group Ltd. porque quiere una participación en la startup de inteligencia artificial más valiosa del mundo, dijeron personas al tanto del tema.

El fondo, creado por SoftBank Group Corp., y SenseTime todavía están definiendo los términos del acuerdo y aún podrían cambiar los detalles, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque los detalles son privados. La empresa ya anunció dos otras rondas de financiamiento este año y juntó más de US$ 1,200 millones.

SenseTime, una startup de cuatro años de antigüedad, fabrica sistemas que analizan rostros e imágenes a una escala enorme y ayuda con el vasto sistema de vigilancia de China. La compañía es una de un montón de startups locales que hacen de punta de lanza en el objetivo de Pekín de convertir el país en el líder mundial en IA para 2030.

SoftBank, con sede en Tokio, hizo de China uno de los principales destinos del Vision Fund, un conjunto de casi US$100.000 millones que se transformó en el inversor en tecnología más grande del mundo. El fondo ya financió sectores tan diversos como la robótica, el transporte particular puerta a puerta, el comercio electrónico y los semiconductores. También invirtió miles de millones en el gigante chino del transporte particular Didi Chuxing y adquirió una participación en ZhongAn Online P&C Insurance Co.

Nuevo futuro

SenseTime encaja con la visión del fundador de SoftBank, Masayoshi Son, de invertir en un futuro dominado por la IA y los datos. Su empresa gastó US$ 32,000 millones para adquirir ARM Holdings Plc, la diseñadora de chips que según cree Son será un eje en el desarrollo de la inteligencia artificial.

SenseTime no quiso hacer comentarios y un representante del SoftBank Vision Fund no respondió inmediatamente a pedidos de comentarios.

Si avanza el acuerdo, SoftBank se sumaría a algunos de los nombres más grandes de la tecnología y la inversión. El año pasado, Qualcomm Inc. financió a SenseTime, y Alibaba Group Holding Ltd. y Temasek Holdings Pte se sumaron a la ronda de financiamiento por US$ 600 millones de abril. En junio, Fidelity International, Silver Lake y Tiger Global Management participaron en un financiamiento que recaudó US$ 620 millones y aumentó la tasación de la empresa a más de US$ 4,500 millones.

Además del reconocimiento de rostros y la verificación de identidades, SenseTime está incursionando en la conducción autónoma y la realidad aumentada. La empresa desarrolla un servicio con el alias “Viper” para analizar datos de miles de imágenes de cámaras, plataforma que según espera será inestimable para la vigilancia en masa.