Fondo líder de deuda emergente cree que ventas no han acabado

A medida que aumenta la convicción entre estrategas e inversores de que los mercados emergentes se encaminan a un repunte, un gestor de uno de los fondos de bonos de deuda de países en desarrollo de mejor rendimiento anticipa que la ola de ventas aún no ha acabado.

"Creemos que el posicionamiento de los inversores de dinero real no ha disminuido significativamente aún y creemos que el ajuste de las condiciones monetarias mundiales continuará", dijo Guillermo Osses, jefe de estrategia de deuda de mercados emergentes en Man GLG, en una entrevista por correo electrónico. Osses, que dirige American Beacon GLG Total Return Fund junto con Phil Yuhn, tiene una perspectiva "bastante negativa" respecto a los mercados emergentes desde mediados de 2017.

A medida que la ola de ventas se profundiza, los bonos en moneda fuerte de algunos países, como México e Indonesia, pueden ofrecer oportunidades de compra, dijo Osses. Esto se debe a que algunos gestores podrían verse obligados a liquidar propiedades en una situación en la que enfrentan salidas de capital, dijo.

La perspectiva de Osses contrasta con otras opiniones como la de Investec Asset Management y Credit Suisse Group AG, que han dicho que encuentran atractiva la deuda de los mercados emergentes después de la caída de precios ya que el crecimiento mundial se mantiene saludable. Las perspectivas alcistas están creciendo después de que un indicador Bloomberg-Barclays de bonos en moneda local de mercados emergentes sufrieran su peor trimestre desde 2016 en medio de preocupaciones por una liquidez más ajustada, la apreciación del dólar y el empeoramiento de las tensiones comerciales.

Éstas son algunas de las opiniones que Osses, afincado en Nueva York, compartió en la entrevista. El fondo, administrado por Man GLG, una unidad de Man Group Plc, la mayor firma de fondos de cobertura del mundo cotizada en bolsa, ha generado una rentabilidad del 1.9% este año. Se trata del mejor rendimiento entre 238 fondos que invierten en deuda de mercados emergentes a nivel mundial, según datos recabados por Bloomberg. Las pérdidas en fondos similares han variado desde 0.4% a más del 16%.

¿Cuál es su punto de vista sobre los mercados emergentes?

Desde una perspectiva específica de ME, vimos las valoraciones de crédito al límite y las valoraciones en divisas poco atractivas para que las economías de mercados emergentes absorban la posible desaceleración del flujo de capital.

¿Qué señales espera antes de volver a comprar?

La ola de ventas podría continuar en los próximos meses. Las señales de un repunte en la deuda de mercados emergentes vendrían de la disminución de la exposición de administradores de activos tanto al mercado de frontera ilíquido y de baja calidad, así como al crédito corporativo de alto rendimiento y a los productos en moneda local.

¿Dónde ve los segmentos más saludables en la deuda de ME?

Podría haber oportunidades de compra en los bonos en moneda fuerte de los países que tienen balances y medidas en términos de política que les permita navegar un ajuste en las condiciones financieras mundiales. Ésta es una lista de países donde Osses ve oportunidades de inversión:

Países

América Latina México, Chile, Perú, Colombia Asia Indonesia, China, Filipinas (Nota: los países asiáticos de mayores ingresos han sido excluidos porque se consideran economías desarrolladas) Europa Polonia, Hungría, Rumanía, Croacia, Serbia.

¿Cuál es su perspectiva sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y su impacto en los ME?

La preocupación no es tanto hasta qué punto el r endimiento del Tesoro a 10 años puede subir, sino sobre el impacto del aumento en el ritmo de emisiones, lo que podría impactar la demanda de ingresos de renta fija, que no sean bonos de Estados Unidos, y terminar ajustando las condiciones financieras Si, en algún momento, algo "se rompe" en el sistema financiero, como hemos visto en otros ajustes de la Fed en los últimos decenios, y vemos una gran ampliación en los diferenciales y abaratamiento en las valoraciones de acciones, podríamos terminar en una situación difícil donde los rendimientos a largo plazo huyan hacia la calidad y se termina por vender los ME