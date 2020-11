El primer ministro Ántero Flores-Aráoz sostuvo que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) es una olla común vacía que el Estado tiene que llenar, en referencia a las iniciativas para la devolución de aportes.

Señaló que se debe buscar la fórmula lo menos complicada, lo menos cara y menos onerosa para el Estado, “pero tenemos que solucionar los problemas que la gente tiene”.

“Entendemos que mucha gente cree que hay ese fondo y no hay ese fondo, no alcanza para el pago mensual de los jubilados, entonces el Estado es el que todos los meses que debe cubrir el déficit de las planillas”, dijo en Cara A Cara.

Con respecto a la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), dijo que hasta días atrás era abogado de una de las universidades inmersas en el conflicto (aludiendo a Telesup), pero que ahora como jefe del gabinete se abstendrá de participar en cualquier debate sobre esta controversia.

Demanda competencial

En dicho programa también se le preguntó por qué la ministra de Justicia, Delia Muñoz, ha pedido la renuncia al procurador general del Estado, Daniel Soria, encargado de asumir ante el Tribunal Constitucional la defensa en la demanda competencial presentada en relación con la vacancia.

Al respecto, aseguró que el Gobierno no ha tomado una decisión sobre lo que hará al respecto, pero manifestó que deberá tomarla.

“Pero no sé cuál será, no me puedo adelantar, porque hay que conversarlo, estudiarlo. Yo mismo, no como primer ministro, sino como abogado, creo que hay sustracción de materia, porque se usó para la primera vacancia en la que salió airoso el señor Vizcarra”, expresó.

Además, recordó que la misma presidenta del TC, Marianella Ledesma, ha señalado que la misma no podría tener efecto retroactivo.

Sobre cómo fue designado Abel Salinas para el cargo de ministro de Salud, el primer ministro relató que si bien ya evaluaba convocarlo, la exministra Pilar Mazzetti le sugirió su nombre.

“Me dijo: tienes varios nombres de la gente que sabe. Y uno de los tres nombres que me dio era de Salinas, que también estaba en mi propuesta”, manifestó.

Asimismo, señaló que le parece comprensible la decisión de Mazzetti de declinar la invitación a mantenerse en el cargo. "Está no solo cansada y comprometida, pero me ha dicho que me va a ayudar en todo lo que pueda. Yo creo en ella, es una profesional de primer nivel y de calidad moral indiscutible”, afirmó.

Protestas son “un desfogue”

Flores-Aráoz también opinó que las masivas protestas de los últimos días no se deben solo a la vacancia y el cambio de gobierno, sino que son principalmente “un desfogue de todo lo que se ha estado guardando por meses” por las duras vivencias que han supuesto la pandemia y la cuarentena. Señaló también que quizás se pretende copiar, en alguna medida, las cosas que han estado ocurriendo internacionalmente.

Reconoció que la situación es difícil, pero dijo también que “hay que explicarle a la gente que este Gobierno está de transición por algunos meses y lo que hará será administrar lo mejor posible en plena crisis económica, laboral, en medio de una crisis de una pandemia que no sabes cuándo va a terminar”.

“Si se quejan de que hay parlamentaios con procesos penales abiertos, oigan, ustedes lo eligieron y lo sabían porque las hojas de vida estaban en la página web del Jurado Nacional de Elecciones”, añadió.