Fitch Ratings mantuvo el viernes las calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) a largo plazo en moneda extranjera y local del Perú en ‘BBB’ con una perspectiva de calificación estable.

“Las calificaciones ‘BBB’ del Perú están respaldadas por su posición acreedora externa neta, historial de políticas macroeconómicas y marcos fiscales y deuda pública moderada”, dijo la agencia de calificación crediticia en un comunicado.

Las restricciones de calificación incluyen un menor nivel de gobernanza, su ingreso per cápita y unos indicadores sociales más bajos que la mediana ‘BBB’, así como una alta dependencia de las exportaciones de productos básicos y una baja base de ingresos públicos. La perspectiva estable equilibra los beneficios para las finanzas públicas y externas de los altos precios del cobre con los riesgos de la incertidumbre política.

Fitch espera que el crecimiento del producto bruto interno (PBI) del Perú se modere a 2.5% en el 2022 y 2023 después de una fuerte recuperación de 13.3% del crecimiento general en el 2021. Los sólidos ingresos mineros por la expansión de la producción, el crecimiento de las exportaciones agrícolas, la recuperación del comercio minorista y hotelero, la construcción de viviendas y un efecto estadístico impulsó la recuperación el año pasado.

Este año, una postura fiscal y monetaria más estricta, términos de intercambio más débiles resultantes de los precios más altos del petróleo y las perspectivas moderadas de inversión privada limitarán las perspectivas de crecimiento. El mercado laboral se ha recuperado pero los niveles de informalidad han aumentado en relación con los previos a la pandemia, según encuestas del INEI.

Las inversiones mineras que ya estaban aprobadas o en curso continúan, pero las empresas han aplazado las decisiones sobre nuevas inversiones en medio de la incertidumbre política que conduce a una menor contribución futura de la inversión y las exportaciones al crecimiento del PBI. Las perspectivas de crecimiento a corto plazo de Perú están por debajo del promedio medio ‘BBB’ de 3.7% para el 2022-2023.

La inflación a doce meses subió a 6.8% interanual en marzo y ha estado por encima del rango meta de 2%+/-1% del Banco Central de Reserva (BCR) durante los últimos 10 meses. Los shocks de oferta y los altos costos de importación de combustible elevaron los precios incluso cuando el sol se ha estabilizado desde enero.

El BCR se encuentra en una senda de ajuste, elevando la tasa de política en 425pb desde agosto del 2021 a 4.5% en abril. Las encuestas muestran que el público espera que la inflación esté por encima del rango meta para los próximos dos años. El presidente Pedro Castillo elevó el salario mínimo en un 10% en abril. El gobierno armó un paquete fiscal (0.3% del PBI por seis meses) de subsidios a los combustibles y eliminación de impuestos a los bienes básicos.

El presidente Castillo sobrevivió a una nueva moción de vacancia en marzo. La alta rotación del gabinete y la inestabilidad llevaron a un cuarto gabinete desde que asumió el cargo en julio del 2021. La alta inflación y los paros de carreteras de abril renovaron las propuestas populistas desde el Congreso de la República (incluidos nuevos retiros de pensiones y aumentos de salarios para los contratistas del gobierno) y del gabinete. Fitch anticipa que la turbulencia política continuará, pero sin desviarse de los marcos institucionales.

Riesgos por reforma constitucional

En enero, el Congreso promulgó una ley que reduce la probabilidad de que los partidos políticos de extrema izquierda puedan impulsar una reforma constitucional y revisar los pilares del modelo económico de libre mercado del Perú al requerir la aprobación legislativa para cualquier referéndum público.

Esta semana, el presidente Castillo presentó un proyecto de ley al Congreso que propone un referéndum público para una asamblea constituyente que se votaría el 2 de octubre junto con las elecciones regionales. Los partidos de izquierda tienen una minoría legislativa, lo que reduce sus posibilidades de ser aprobado.

Ingresos del cobre impulsan presupuesto

La recuperación económica, un aumento del 52% en los ingresos por exportaciones mineras y la eliminación gradual de los programas pandémicos permitieron al gobierno generar un déficit menor al esperado de 2.6% del PBI en el 2021 y redujo la expectativa de déficit de Fitch para el 2022.

Los altos precios del cobre y los desafíos administrativos que implementan los presupuestos de capital apuntan a una reducción del déficit presupuestario. Fitch ahora espera que el paquete del gobierno para aliviar los efectos de la alta inflación en los hogares mantenga el déficit presupuestario en 2.5% del PBI. Fitch pronostica un déficit más estrecho del 2.4% del PBI en el 2023.

Deuda moderada

Fitch espera que la relación de deuda pública general/PBI se estabilice por debajo del 35% durante el 2022-2024, frente al 36.1% en el 2021. La deuda pública del Perú/PBI es inferior a la mediana ‘BBB’ de 55.3%, pero otras métricas crediticias, incluida la relación interés/ingresos y la participación de la deuda en moneda extranjera son más débiles que la mediana ‘BBB’.

Las propuestas del Congreso que permitirían retiros de fondos de pensiones privados de hasta el 4.5% del PBI disminuirían la liquidez en el mercado de capitales nacional y la flexibilidad financiera interna del gobierno. El Tesoro suspendió la emisión en el mercado de tesorería nacional durante varios meses durante el 2020 debido a que tres rondas de retiros de pensiones redujeron la liquidez en el mercado local, lo que llevó al gobierno a aumentar la emisión externa.

Finanzas externas

Fitch espera que la cuenta corriente permanezca en déficit en 2.3% del PBI en el 2022 luego del déficit de 2.8% del PBI en el 2021 (cuando las salidas netas de la cuenta de ingreso primario superaron las entradas netas de la cuenta de bienes). Los altos precios del cobre han estado acompañados de mayores dividendos extranjeros por parte de las empresas mineras.

Las importaciones de combustibles de mayor costo están debilitando los términos de intercambio de Perú, contrarrestando el impacto positivo de los precios más altos para las exportaciones primarias. Los bloqueos mineros también han retrasado las exportaciones de minerales durante el 2021-2022. La aceleración de estas presiones políticas que impiden las exportaciones presentaría un riesgo económico y crediticio a la baja.

Perú es un acreedor externo neto, compensando en parte la alta dependencia de materias primas del país y la sensibilidad al precio del cobre (el metal representó el 29% de los ingresos en cuenta corriente el año pasado). El banco central tiene reservas internacionales netas de US$ 77,000 millones (abril de 2022) que respaldan un índice de liquidez superior al 200%, y también tiene acceso a una Línea de Crédito Flexible no utilizada de US$ 11,000 millones del FMI.