Si bien la famosa Prueba Pisa, examen tomado en 82 países a escolares de 15 años para conocer sus niveles en Matemática y Comprensión Lectora, ubica a Perú en los últimos lugares cada año; Finlandia se mantiene como uno de los líderes demostrando así tener el mejor sistema de educación básica en el mundo.

Se trata de un modelo basado en la innovación y en la creatividad donde los alumnos completan su aprendizaje en base a objetivos. Con un promedio de inversión de 10,000 euros anuales por alumno, a Finlandia le interesa exportar su modelo educativo a otros países, entre ellos a Perú.

En diálogo con Gestión.pe, Pekka Haavisto, ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, señaló que este país está muy interesado en lograr un acuerdo Gobierno a Gobierno con Perú para proveer servicios educativos. Haavisto se reunió con el canciller peruano, Néstor Popolizio, en donde conversaron sobre las posibilidades de cooperar para lograr el desarrollo del sector educativo en el Perú.

"Lo que me dio gusto -en mis discusiones esta mañana con su canciller Néstor Popolizio- es que Perú quiere enfocarse mucho en el sector educativo, en tecnologías ambientales y también fortalecer su sector forestal", dijo Haavisto a Gestión.pe.

Foto: Uusi Suomi

¿Les interesa lograr algún acuerdo gobierno a gobierno con Perú para desarrollar proveer algún servicio a Perú?

Sí nos interesa esa modalidad. Hemos hecho algunos memorándums de entendimiento con este objetivo en mente. Podría mencionar el de material para la Defensa que se firmó en 2016, y, por ejemplo, el sector educativo podría ser un sector donde se podría contratar servicios directamente ya que todo nuestro sector educativo es público y nosotros daríamos asesorías como ministerio de Educación. Todos los servicios educativos se organizan de forma pública y se dan a los gobiernos extranjeros como consultorías que se podrían adquirir directamente de esta forma.

Si pensamos que esto es un mecanismo promovido por el Perú también para evitar casos de corrupción, nuestras empresas tienen una tolerancia cero en términos de corrupción. Cancillería ha desarrollado un mecanismo digital donde cualquiera puede apretar un botón rojo para denunciar un mal manejo en nuestra cooperación internacional. Si observan que hay algo que no les parece, cualquier ciudadano puede denunciar. Hay mucha transparencia para evitar casos de corrupción.

¿Qué metodologías o estrategias podría transferir Finlandia al Perú en el sector Educación?

Siempre me preguntan sobre el secreto finlandés. Lo que he identificado como la diferencia entre Finlandia y otros países es que hay muy poca fiscalización. No viene alguien a fiscalizar o revisar el colegio, sino es la autonomía y el control de calidad es responsabilidad del mismo docente. Tenemos una calidad docente altísima y esta formación docente es algo que nosotros exportamos como servicio hacia afuera. El trabajo de docente en Finlandia es un trabajo sumamente creativo en donde el docente es el innovador. Hace muchas iniciativas del mismo docente, dentro del aula. Esta capacidad en formación docente es algo que nosotros podemos brindar.

Cuando el docente tiene este perfil es muy fácil adaptar las nuevas tecnologías. Eso va de la mano de que cada vez hay más innovación tecnológica en las aulas finlandesas. Primero hay que fortalecer la capacidad de los docentes y eso lleva a muchas innovaciones en el sentido de los TICS. La innovación en la educación no va solo en la tecnología, sino también de los ambientes de aprendizaje.

Finlandia también tiene un alto desempeño en el sector Forestal, mientras Perú está buscando desarrollarlo ¿Cuánto puede aportar al Perú la cooperación con Finlandia?

Si pensamos en la historia de la industria forestal en Finlandia, empezamos con industrias de madera, construcción. De ahí pasamos a papel y pulpa de papel. Ya hemos pasado a la siguiente fase donde usando nanotecnología estamos convirtiendo materiales basado en madera, creando materiales basados en madera que puedan reemplazar el plástico. La innovación no va solo con reemplazar el plástico con productos basados en madera, sino también en la construcción se está innovando. Hoy en Finlandia se construyen hasta edificios con madera, utilizando nuevas mezclas de madera laminada que se llama CLT. Innovaciones que están generando mucho interés en Japón. Algo de interés para el Perú es que usando estos materiales se pueden hacer edificaciones que resisten muchos temblores, entonces se adaptarían perfectamente a las estructuras peruanas. Además son estructuras ligeras, fáciles de movilizar. Entonces hay mucha innovación que Finlandia sigue desarrollando utilizando su madera y sus bosques que quiere compartir, y más bien innovar en conjunto con países como Perú

¿Cómo podrían compartirse estas experiencias?

Principalmente sería encontrar socios comerciales entre empresas finlandesas y entre empresas peruanas, para esto también tenemos el mecanismo find partnership, que es un mecanismo promovido por nuestra cancillería que apoya a empresas en países como Perú a encontrar socios comerciales en Finlandia. Entonces, entre empresas generar estos vínculos para innovar.

¿Cuál es la posición de la Unión Europea sobre la situación en Venezuela?

La Unión Europea está muy preocupada desde las últimas elecciones presidenciales en Venezuela por el estado y el desarrollo de la democracia en Venezuela y siempre va apoyar una solución negociada, basada en el diálogo y en la negociación. En este momento apoya fuertemente a las negociaciones lideradas por Noruega, que tuvieron la última iniciativa de este tipo tomó lugar en Barbados.

Lo que preocupa muchísimo es la situación humanitaria, la situación de estos refugiados, que ya sabemos que son millones en los países vecinos se está volviendo una carga no solo para Venezuela esta situación, sino también para países vecinos como el Perú. La crítica hacia el gobierno de Maduro va por su actitud hacia la ayuda humanitaria, está rechazando la ayuda humanitaria lo cual no nos parece correcto.

¿La Unión Europea tiene alguna política frente a la migración de venezolanos? ¿Se permite el libre acceso a los refugiados?

En el caso de la Unión Europea, todavía se está haciendo una evaluación caso por caso. Cualquier refugiado de cualquier parte del mundo busca asilo y su caso es evaluado de forma particular. Por el momento no hay una gran cantidad de refugiados venezolanos en Europa, la mayor parte de ellos se encuentran en España. Es difícil evaluar las cantidades exactas de refugiados en Europa ya que varios han podido venir con una visa de turista, o de trabajo temporal y luego han extendido su estatus. No tenemos números exactos. En el 2018 se dejaron 20,000 solicitudes para estatus de refugiados y el 85% se dejaron en España. Estamos hablando de cantidades todavía pequeñas. Los datos de este año es que los venezolanos ha aumentado y ahora se encuentran en segundo lugar de nacionalidades que buscan asilo.