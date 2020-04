China e Italia son los principales países que demandan prendas derivadas de la fibra de alpaca peruana, de manera que al ser también los principales países en registrar el mayor número de casos de coronavirus (Covid-19), dicha demanda se ha visto afectada.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), China representa el 24.1% de los envíos de fibra de alpaca y derivados, y los despachos al cierre del 2018 se ubicó en US$ 223,200. En tanto, Italia participa con el 18.9% del mercado con envíos por US$ 174,674.

Así, bajo este panorama, el Gobierno alista una estrategia para promover los envíos de fibra de alpaca. Al respecto, el gerente de la empresa textil arequipeña Alproser (Alpaca, procesos y servicios), Roberto Puma, quien participa de la elaboración de esta estrategia, indicó que se evalúan tres alternativas para reactivar esta actividad.

La primera de ellas es formar un canon alpaquero, por el alto volumen de exportaciones de la alpaca, que al cierre del 2018 sumaron US$ 925,592.

Otro punto de esta estrategia es contar con una guía de diseñadoras de las comunidades de zonas alpaqueras, y con los nuevos diseños, se pueda iniciar la comercialización de prendas de vestir en el exterior. El objetivo es realizar envíos de manera directa, evitando a los intermediarios.

De igual manera, se buscará llegar a nuevos mercados y esta labor estará a cargo de las embajadas y los agregados comerciales.

“Los principales países de envío de alpaca son Italia, China, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón y Corea, y con regularidad se envía todo el año. A Bulgaria, Australia, Ecuador y Rusia se envía una o dos veces, entonces, se debe apuntalar a esos mercados que nos compraban esas dos veces en el año”, explicó.



Exportación de fibra de alpaca y sus derivados, según país



País Miles de US$ (Valor FOB) Participación

(%) China 223,200 24.1 Italia 174,674 18.9 Estados Unidos 144,771 15.6 Noregua 81,835 8.8 Reino Unido 32,946 3.6 Alemania 32,099 3.5 Corea del Sur 30,018 3.2 Japón 28,270 3.1 Australia 16,224 1.8 Demás países 161,554 17.5 Total 925,592 100 Fuente : Minagri - 2018

Financiamiento y barreras

Para reactivar los envíos de alpaca, las empresas textiles también dependen de la liquidez que puedan obtener y aquí el programa Reactiva Perú entra en el cuadro.

Según indica Puma, dicho programa beneficia a aquellas empresas que no registren deudas tributarias administradas por la Sunat, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT (S/ 4,200) al 29 de febrero de 2020.

Sin embargo, unas 20 empresas textiles de Arequipa tienen una cobranza coactiva superior a los 2 UIT (S/ 8,400) y 3 UIT (S/ 12,600), por lo que consideró que este requisito debería ser mayor a 1 UIT.

De igual manera, dijo que para acogerse a este programa, la empresa debe contar en la Central de Riesgos SBS una clasificación crediticia Normal o CPP (Cliente con problemas potenciales) a febrero del 2020, sin embargo, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) actualiza el registro cada cuatro meses, de manera que afecta a los deudores que ya pagaron sus deudas.

“Pedimos que la SBS deba actualizar al mes su central de riesgo, no a los cuatro meses. Hay empresas que han pagado sus deudas en enero o febrero, van a prestarse (en el banco) y le aparecen que no puede prestarse porque están como deudores y eso es porque no han actualizado (la central de riesgo). Deben actualizar al mes la centra de riego y muchas empresas ya no estarían como morosos”, consideró Puma.