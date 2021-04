Socio Fundador de Amrop Perú

Recientemente, Alan Murray, en su editorial para Fortune, abordó el desafío de las reuniones de directorio virtuales. Se planteó: ¿son los directorios virtuales tan efectivos como los presenciales? Según una encuesta de la National Association of Corporate Directors (NACD), un 45% respondió que “no” a la virtualidad; mientras que apenas el 15% señaló que “sí”. El resto: indiferente.

Según el 72% de encuestados, el reto es la pérdida de la “comunicación no verbal”. Los gestos, los movimientos estratégicos, la toma de notas con propósito y otras habilidades de persuasión en la sala de juntas pierden su poder en el contexto virtual.

En los últimos tiempos he destacado la importancia de las plataformas de videoconferencia. Sin embargo, vale enfatizar que las reuniones en persona seguirán teniendo vigencia para la toma de decisiones relevantes (contrataciones de alto nivel, deals de envergadura, entre otros), porque hay experiencias que la inteligencia artificial jamás podrá reemplazar.

Al entrevistar candidatos para posiciones C-Level y directores, lo presencial es sumamente importante porque analizas el lenguaje corporal, gestos, reacciones, cuidado personal, manejo de ansiedad o si se está leyendo una respuesta, aspectos difíciles de percibir e identificar virtualmente. Lo mismo sucede a nivel de clientes. Una reunión presencial con el cliente facilita identificar sus necesidades, así como “respirar” la cultura de su empresa.

A propósito de esto: años atrás, un cliente se encontraba frustrado porque los candidatos que le habían presentado no hacían match con lo que buscaba (inconscientemente): conformar un equipo de ejecutivos con perfiles similares al suyo con quienes interactuar en el día a día. Fue gracias a la visita presencial y la observación in situ que descubrí la necesidad real.

Quince años atrás, el presidente de Southern me confió la búsqueda de su Director General de Operaciones. Visitar sus operaciones en Toquepala, Cuajone, y la refinería de Ilo me permitió entrevistar a varios gerentes y descubrir que el perfil de los ejecutivos mineros difiere de otras industrias: son muy estructurados, más duros y directos, entre otros aspectos. La visita ayudó a profundizar aspectos culturales y entenderlos. Con seguridad, ningún algoritmo me hubiera permitido descubrir lo que ahora sé después de ese viaje.