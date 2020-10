La Reserva Federal (Fed) realizó importantes modificaciones a su línea de préstamos Main Street, incluyendo reducir el monto mínimo del crédito y ajustar los cargos, para ayudar a expandir el acceso al programa que ha sido poco usado desde que se lanzó en el verano boreal.

Se han realizado casi 400 préstamos por un total de US$ 3,700 millones a través del programa hasta ahora, dijo la Fed. Esa es una parte muy pequeña de los US$ 600,000 millones en créditos disponibles a través de la iniciativa, que fue creada como parte de la Ley CARES con US$ 75,000 millones en respaldo del Departamento del Tesoro.

La Fed dijo que estaba reduciendo el monto mínimo del préstamo a US$ 100,000 desde US$ 250,000, cumpliendo con un cambio solicitado por los defensores de las pequeñas empresas, que se mostraban preocupados de que el programa no fuera asequible para algunas tiendas familiares afectadas por la pandemia.

El banco central también ajustó las tarifas cobradas por el programa para fomentar la emisión de préstamos más pequeños. También aclaró que los créditos del Programa de Protección de Cheques de Pago de hasta US$ 2 millones deben excluirse al determinar los montos de los préstamos para el programa Main Street, lo que podría abrir el plan a más pequeñas empresas.

Menos de 100 bancos han otorgado préstamos a través del programa hasta ahora, según documentos de la Fed. Una barrera es que la línea, cuyos términos también son establecidos por el Departamento del Tesoro, requiere que los bancos asuman la mayor parte del riesgo de pérdidas en los créditos.

Los ajustes del viernes, los últimos de una serie de modificaciones que ha realizado la Fed para hacer que el programa sea más asequible, no abordan ese problema.

Los créditos de Main Street estuvieron disponibles para las organizaciones sin fines de lucro durante el verano boreal, pero al 30 de setiembre el programa sin fines de lucro no tenía prestatarios, según los documentos de la Fed.