Farmacias de EE.UU. podrían ser un canal de venta para los productos peruanos

Las farmacias de Estados Unidos se han convertido en una industria multifacética que no solo actúa como punto de venta para medicamentos, productos de belleza y cosméticos, sino también para una amplia variedad de alimentos y snacks, accesorios de casa y hasta confecciones, señala la Oficina Comercial del Perú (Ocex) en Nueva York.



De acuerdo a Drugchannels.net, el 2017, los ingresos de las cadenas farmacéuticas por concepto de prescripciones fue US$ 413,000 millones, con CVS en primer puesto, concentrando el 24% de la cuota de mercado o US$ 98,000 millones, seguido por Walgreens Boots Alliance con 15% del mercado o US$ 64,000 millones.



Así, estos resultados los convierte en grandes jugadores de la industria minorista con un poder aún mayor de venta que muchos supermercados y tiendas.



Del mismo modo, IBIS World condujo un estudio referido al período 2013–2023, en el cual señaló que las ventas totales de las farmacias mantendrán un dinamismo interesante en los próximos años.



Esto se debe a dos razones. La primera, por el incremento en la población mayor a 65 años y por consecuencia, un constante aumento de las ventas de medicamentos, y segundo, porque las farmacias se están convirtiendo en una especie de tienda de conveniencia, normalmente abiertas por largas horas o incluso las 24 horas.



Efectivamente, la cartera de productos de las farmacias se ha incrementado y se ha integrado al mercado minorista, lo cual incluye todo lo que se puede necesitar de ‘emergencia’ en una vivienda.



Hoy, las farmacias actúan como una especie de tienda de conveniencia e incluyen más variedad de productos, desde novedosas sartenes, cubiertos y abre latas, hasta cables eléctricos, herramientas básicas, comida para mascotas y regalos de último minuto.



Además, algunas farmacias localizadas en zonas de oficinas hasta tienen sándwiches y ensaladas para competir con los restaurantes a la hora de los almuerzos.



Adicionalmente, éstas también participan activamente con la venta de sus productos de decoración durante las festividades principales como Halloween, Thanksgiving, San Valentín o Navidad.



El crecimiento de las grandes cadenas de farmacias como CVS, Rite Aid, Wallgreens y Duane Reade, y la competencia entre ellos, así como las adquisiciones de cadenas, también jugaron un gran papel en la expansión de las redes locales y la diversidad de productos.



El objetivo de la industria es tener una farmacia a menos de 2 o 3 cuadras de distancia de la vivienda de una persona en las grandes ciudades, de manera que ante cualquier necesidad o deseo del momento se tenga un lugar donde realizar la compra.



De acuerdo a Yon Arocena, director de Sourcing Estratégico de la compañía World Finer Foods, “Las farmacias son otro canal de distribución, pero el nivel de precio es más elevado que en un supermercado.



Asimismo, parte del mercado norteamericano está basado en conveniencia y el consumidor busca conseguir algunas cosas muy cerca de su vivienda o lugar de trabajo”.



Las farmacias podrían ayudar a popularizar diferentes productos ya que les ofrece una mayor oportunidad de ser vistos en diferentes locales. Sin embargo, las grandes compras del mes o la semana o de productos especializados, no se realizarían en una farmacia.



Por otro lado, Drug Store News, portal de noticias sobre farmacias y medicamentos, las tendencias futuras de esta industria, incluyen el incremento de la variedad de los artículos, en especial en los rubros de decoración y mantenimiento del hogar, alimentos y snacks, y regalos.



Así, se proyecta que los adornos para las casas comomarcos, fotografías o posters, armarios pequeños u otros contenedores para guardar diversas cosas, textiles del hogar, así como equipos, insumos o utensilios e implementos de limpieza para la cocina y el baño, se incrementarán significativamente.



En referencia al incremento de la demanda por productos frescos, naturales u orgánicos, las farmacias -aunque tarde- se han sumado a las muchas empresas minoristas que los ofrecen.



Esta tendencia hace mucho que está presente en diferentes mercados o tiendas de alimentos especializados, sin embargo, éstas no los priorizaron debido a que definían su negocio más como para compras impulsivas o de emergencia.



Productos orgánicos

Al respecto la empresa importadora y distribuidora de productos peruanos, Inkamazon LLC, indicó que la tendencia que más ha crecido en las cadenas de farmacias es la venta de productos orgánicos.



Ahora, en muchas farmacias se puede encontrar snacks orgánicos en una gran variedad, desde galletas y barras energéticas, hasta cereales para el desayuno y leches vegetales. Incluso tienen hasta fruta fresca, como manzanas o plátanos, o también ya cortada en envases plásticos como ensaladas de frutas.



Los pasillos en las farmacias dedicados al rubro de celebraciones y regalos, también se espera que se expandan. Desde la zona de las tarjetas de felicitaciones o de empaques para regalos, hasta los juguetes para niños durante Navidad, o los chocolates por San Valentín, o cervezas y vinos cuya venta ya es permitida en estos locales minoritas (no incluye licores con más 20% de alcohol). Adicionalmente, los postres congelados, pizzas, o tortas y dulces son parte de esta oferta.



Sin duda hay muchos rubros en los que el Perú podría proveer a las farmacias norteamericanas y respecto a los requerimientos, éstos se encuentran publicados en Internet, principalmente los de las dos principales cadenas, CVS y Wallgreens. CVS: https://www.cvssuppliers.com/requirements y Walgreens: https://bit.ly/2Kxe154



De todas maneras, al distribuir los productos a través de este canal de ventas es importante contar con un distribuidor en Estados Unidos ya que las farmacias no suelen realizar el proceso de importación.



Además, antes de exportar a los Estados Unidos, especialmente en el caso de alimentos, la FDA tiene que haber aprobado el producto para la venta y distribución masiva.