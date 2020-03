Ante la caída de la rentabilidad de las inversiones que realizan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el economista y ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Farid Matuk, recordó que no es la primera vez que esto sucede y consideró que esta se recuperará como ocurrió en el 2009 y 2019.

“Hay que tener presente que cuando hablamos de las AFP estamos hablando de la élite de los asalariados, no es todo el Perú, la mayoría ni los más pobres. Efectivamente, hay una crisis económica mundial como ocurre a todos aquellos que tienen fondos líquidos en el sistema financiero que tienen una pérdida en el activo y que lo van a recuperar después. Esta no es la primera vez que caen los fondos de las AFP”, expresó en entrevista con No Hay Derecho de Ideeleradio.

En ese sentido, precisó que en los años 2009 y 2019 también se registraron caídas de la rentabilidad de las inversiones de las AFP, pero que luego esta se recuperó.

“En el año 2009 con la crisis mundial que hubo cayeron normalmente los fondos y se recuperaron. A comienzos del 2019 hubo una caída también y se recuperó. Los fondos de las AFP tienen como característica que se recuperan después. Cualquiera que tenga cinco o diez años en una AFP, el saldo neto es que ganó plata y mucho más que poniéndolo en el banco”, manifestó.

Asimismo, Matuk sostuvo que se evidencia oportunismo en las iniciativas aprobadas por el pasado Congreso y también en las que se anuncian para el próximo, en relación con el desempeño de las AFP.

“Lo que ha ocurrido en el Congreso es un acto oportunista dirigido a la élite asalariada para que retire su dinero y, al final, cuando estas personas lleguen a ancianos se van a acoger a una pensión 65 a pesar de que tuvieron plata antes. Lo que va a ocurrir en el futuro es que estas personas van a retirar el dinero, lo van a mal invertir, y cuando lleguen a los 65 van a querer entrar a pensión 65, pero no les correspondería”, manifestó.

Añadió que el problema de fondo se encuentran en la gran mayoría de personas que no cuenta con una jubilación por encontrarse en el sector informal y en que una sexta parte de la población está afiliada a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), por lo que recibe pensiones bajísimas, así como en aquellas personas que no pudieron aportar por 20 años o más, por lo que perdieron todo su dinero.