Familia Benavides retomará el 100% del control de Do it!

La historia de Iasacorp, y su marca Do it!, parece ser narrada de manera circular. La compañía, perteneciente a la familia Benavides, vendió un 40% de sus acciones al fondo Abraj, pero en el 2014 esta hizo lo propio al family office Mckpital, perteneciente a los Marsano, con negocios en el sector minero.

En el 2013 la compañía llegó a facturar US$ 100 millones, aunque en ese entonces poseía dos marcas más.Hoy solo queda Do it!

El ingreso de nuevos jugadores de accesorios al mercado cambió el panorama. Iasacorp abandonó los córneres que poseían en Saga Falabella (Gestión 08.01.2018). A esto se sumó el fin de su presencia en Metro, Tottus y de malls como Open Plaza.

Al punto inicial

El 29 de enero de este año fuentes del sector admitieron a este diario problemas financieros en Do it!. La posibilidad de vender ya estaba en el aire. Y así sucedió.

Al final, la familia Benavides compró el 40% que poseían los Marsano, retomando así el control inicial.

La operación, asesorada por LXG, demoró siete meses. No hubo más postores en la competencia. La cifra pagada se mantiene en reserva.

Sin embargo, cuando hubo la venta del 40% que hizo Abraj a los Marsano en el año 2014, se pagó cerca de US$ 30 millones.

¿Qué tienen los Benavides? Una fuente ligada a la transacción señala que Do it! reporta ventas por S/ 125 millones y 175 puntos de venta. Los negocios que abrieron en México, Chile y Colombia ya fueron cerrados para enfocarse solo en la operación en el Perú.