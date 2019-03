Falta de profesionales limita el crecimiento de la industria de animación audiovisual en el Perú

Con una facturación que supera los S/ 10 millones anuales, la industria peruana de animación audiovisual proyecta importantes tasas de crecimiento para el 2019 y se mantiene a la espera de los resultados del 2018, en donde las exportaciones de producciones audiovisuales incrementaron en un 10%.

Milton Guerrero, presidente del gremio Perú Animation, explica que la industria de animación audiovisual exporta al menos un 65% de sus servicios a productoras más grandes de mercados importantes como Estados Unidos, Canadá, España, Brasil y Chile. Mientras hace 10 años se realizaba una producción en el país, hoy se realizan cuatro en simultáneo.

"Sin embargo, no se crece más porque no hay suficiente personal para cubrir la demanda del extranjero. El capital humano está concentrado en tres escuelas, que básicamente proveen todo el mercado local", explica Guerrero a Gestión.pe.

Según detalló, las tres escuelas que existen en Lima están sectorizadas en formación solo en animación 2D, animación 3D y postproducción, con lo cual se generan perfiles marcados a los profesionales de esta industria y no una formación integral. Aún así no se logra cubrir la demanda de empleados en el sector.

"Como empresa, hemos crecido 200% durante un año. Pasamos de ser 16 personas a 50 personas. No crecemos más porque no podemos comprometernos a tener otro servicio en paralelo por falta de personal. La mayoría de empresas que pertenece a Perú Animation están limitadas a crecer más por que no tienen más personal para trabajar. No cogen más proyectos porque no les da el personal", dice Guerrero, que también es CEO de Red Animation Studios.

Actualmente, el gremio Perú Animation agrupa a 12 empresas de la industria de animación audiovisual y a un promedio de 200 trabajadores. Para aumentar la cantidad de profesionales, el gremio ha sostenido conversaciones con diversos institutos del país para realizar estudios de mercado y elaborar perfiles de potenciales estudiantes.

"Incluso hay dos o tres iniciativas de empresas del sector que dan capacitaciones internas como pasantías. Hay programas de desarrollo para talento joven de manera interna en las empresas para formar a sus empleados. En los institutos, ha crecido en un 30% la gente que va a carreras relacionadas en el sector respecto del 2016. Sin embargo, la formación tarda mínimo un año", explicó.

Con grandes expectativas para el futuro y con retos como el descrito, la industria peruana de animación audiovisual organiza Anima Perú, festival de animación audiovisual que se realiza por segundo año consecutivo y busca acercar a los profesionales con los productores internacionales más importantes de esta industria a nivel mundial. El evento se realizará hasta el próximo 23 de marzo en el Ministerio de Cultura.