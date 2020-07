A fines de junio, el Gobierno dispuso la creación del Fondo de Apoyo Empresarial a las micro y pequeñas empresas del sector Turismo (FAE-Turismo) con miras a promover el financiamiento de las mypes afectadas por el impacto del COVID-19.

En concreto, con este mecanismo se otorgan créditos para capital de trabajo -a través del sistema financiero- a las mypes para que puedan recuperar el flujo de sus operaciones habituales ante un escenario adverso.

Para el financiamiento de esta medida, el Gobierno destinó S/ 500 millones a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

¿Cómo avanza esta iniciativa? Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, aseguró que a la fecha no se ha destinado ni un sol a las empresas turísticas dado que aún no se emite el reglamento operativo.

“Todavía no tenemos el reglamento (operativo de FAE-Turismo), por lo que aún no se han desembolsado créditos en favor de los operadores turísticos”, indicó a Gestión.pe

El reglamento operativo -según lo especifica el decreto de urgencia que creo el FAE-Turismo- debió emitirse en un plazo no mayor de diez días hábiles “contados a partir de la entrada en vigencia del decreto de urgencia”. Si está fue emitida el 30 de junio, el reglamento debió publicarse a más tardar el 15 de julio.

Está en manos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo su elaboración y del Ministerio de Economía y Finanzas su aprobación.

El FAE-Turismo está dirigida a aquellas empresas que ofrecen hospedaje, transporte interprovincial y terrestre de pasajeros, transporte turístico, agencias de viajes y turismo, restaurantes, actividades de esparcimiento, organización de congresos, convenciones y eventos, guiado turístico, así como producción y comercialización de artesanías.

-Cambios a incluir-

En ese sentido, consideró que el reglamento operativo se deberían incluir algunos puntos esenciales para hacer más efectiva el otorgamiento de los créditos.

El primero -enumeró- está referido al fin que que tendrá este crédito dado que el decreto de urgencia que crea el FAE-Turismo indica que el préstamo a entregarse será únicamente para aquellos que obtengan créditos para capital de trabajo cuando estos emprendedores tienen historial financiero en préstamos para activos fijos que para capital de trabajo.

“En el sector turismo más que capital de trabajo, lo que más se demandan son créditos para activos fijos por lo que se debería considerar como beneficiarios aquellos que además de pedir crédito para capital de trabajo, tengan historial en créditos de activo fijos a fin de llegar a un mayor número de beneficiarios. Por ejemplo los de transporte turístico tienen historial en créditos para activos fijos, pero no tanto en capital de trabajo”, indicó.

El segundo está referido a que se incluya en el otorgamiento de este crédito a los emprendedores de cuarta categoría, que son los guías turísticos tomando en cuenta que en este sector hay una presencia importante de guías turísticos que no dependen de una empresa en particular y trabajan de forma independiente.

“Hay un grupo muy grande que únicamente emite recibos por honorarios y que no están considerados. Ojalá se puede incluir nuestras sugerencias, dado que todavía no hay opción de empezar a otorgar créditos debido que aún no ha habido alguna subasta ante la ausencia del reglamento”, señaló.

