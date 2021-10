El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República el pedido de delegación de facultades en tres temas generales: en materia tributaria, financiera y reactivación económica. Cada una tiene medidas específicas y con un mayor enfoque en los tributos del país.

“Nuestra prioridad es (plantear) cómo cobramos las deudas de las grandes empresas y cómo hacemos una reforma tributaria que permita con justicia social y tributaria recuperar u obtener mayores ingresos para el Estado, a fin de dar un financiamiento sostenible a todos los temas de inclusión y protección social”, había dicho el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, horas antes de la presentación del documento.

El proyecto de ley, firmado por Pedro Castillo, solicita 120 días para legislar sobre todos los temas planteados.

Impuestos a personas

Una de las principales modificaciones en materia tributaria que se planea hacer desde el Gobierno es que se busca subir los impuestos a las personas con mayores ingresos.

Por un lado, se quiere incrementar las tasas del Impuesto a la Renta (IR) aplicable a las rentas netas del tramo superior de los trabajadores. Actualmente existe una deducción fija de 7 UIT y de 3 UIT adicionales para determinados gastos para todos los trabajadores sin excepción. Luego de ello se aplican tasas escalonadas de entre 8% y 30%.

Se quiere optimizar procedimientos que permitan disminuir la litigiosidad y regular los criterios para determinar la complejidad de las controversias tributarias.



“Resulta necesario modificar el aspecto cuantitativo en la determinación de las rentas de trabajo y de fuente extranjera percibidas por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, domiciliados en el país, a fin de incrementar las tasas del Impuesto a la Renta aplicable a las rentas netas del tramo superior”, señala el documento.

Adicionalmente, se quiere reducir el límite de las 24 UIT de la deducción del 20% a las rentas de cuarta categoría, es decir, para quienes emiten recibos por honorarios, ya que según el Gobierno “solo afecta a las personas de mayores ingresos y es un límite significativamente alto”.

Alquileres y otros

Otra medida que quiere implementar el Gobierno es incrementar el IR de primera y segunda categoría. Actualmente en primera categoría se encuentran los alquileres de inmuebles (terrenos o edificaciones) y tienen una tasa de 5%.

En la renta de segunda categoría, que también tiene una tasa de 5%, se cobra a la venta de inmuebles, intereses generados por la colocación de capital, regalías, rentas vitalicias, dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, entre otros.

Para el Gobierno, esta medida se toma con la finalidad de aumentar la recaudación y mejorar la equidad incrementando la carga de las personas de más altos ingresos.

Deducciones de empresas

En el caso de las empresas también se pretende hacer modificaciones al IR, pero sin modificar sus tasas. Para ello se han puesto en la mira las deducciones que realizan para pagar menos impuestos.

Es así que en el Gobierno consideran conveniente “limitar y/o perfeccionar los costos y/o gastos que son deducibles para efectos de la determinación del IR de tercera categoría”.

Señalan que la Sunat ha identificado la deducción de algunos costos y/o gastos para efectos de la determinación del IR que generan arbitraje de tasas que erosionan la base, como es el caso de operaciones con generadores de rentas de primera categoría o perceptores de segunda categoría que se encuentran vinculados con el sujeto que los deduce.

Se propone incorporar a los seguros de vida dentro del ámbito de aplicación de IGV e incrementar la progresividad del sistema tributario.



También se quiere gravar con el IR a los dividendos que obtengan las personas jurídicas domiciliadas, y regular el tratamiento aplicable a las retenciones que dichos contribuyentes efectúen por las citadas rentas con la finalidad de asegurar la tributación debida sobre tales rendimientos y evitar la doble imposición utilizando las referidas retenciones como crédito contra el Impuesto a la Renta

Los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades se encuentran gravados con la tasa de 5%, siempre que no sean distribuidos a personas jurídicas domiciliadas.

IGV a negocios digitales

En materia de imposición al consumo se busca modificar la normativa del Impuesto General a las Ventas (IGV) adaptándola a la implementación que se requiera para contar con un mecanismo que permita una adecuada tributación de los negocios digitales como Netflix, Spotify, Uber, entre otros.

Señalan que se busca garantizar un tratamiento neutral, simple y eficiente, eliminando cualquier tratamiento asimétrico que pudiera generar su falta de regulación, específicamente cuando se trata de un consumidor final que tiene la naturaleza de persona natural.

Reforma a mypes

Otra de las medidas que se plantean es la creación de un régimen simplificado del Impuesto a la Renta para micro y pequeñas empresas, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pago electrónico.

Esta medida incluye modificar la Ley del Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) y suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) y el régimen Mype Tributario (RMT).

Además, señala que se incorporarán medidas antielusivas para evitar la fragmentación de actividades y se fijará una sola cuota mensual pudiendo ser reducida en tanto adquiera bienes o servicios sustentados en comprobantes de pago electrónicos o tenga trabajadores inscritos en planilla.

Autorizarían al Banco de la Nación a prestar a mypes

Para el Gobierno, para fortalecer el sistema financiero y promover un mayor acceso al crédito, se debe fortalecer al Banco de la Nación, precisando y ampliando sus funciones dentro del rol subsidiario del Estado, a fin de otorgar, financiamientos directos e indirectos a las micro y pequeñas empresas y a beneficiarios de programas sociales del Estado.

También se quiere que la entidad estatal pueda realizar todas las operaciones bancarias y servicios financieros que también tienen las entidades financieras privadas, donde la demanda de cualquiera de estos procedimientos sea insatisfecha o no esté cubierta por el sistema financiero privado.

El Poder Ejecutivo sostiene que esta última medida sería en favor de entidades o empresas públicas, trabajadores y pensionistas del Estado, proveedores del Estado que reciban sus ingresos a través del Banco de la Nación en cualquier punto del país y, en general, a favor de personas naturales y jurídicas.

Banco de la Nación (Foto: Jorge Cerdan / GEC)

Modificarán impuesto y gravamen especial a minería

Tal como lo había anunciado desde el inicio del Gobierno el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, el Ejecutivo planteó la modificación del régimen tributario minero para incrementar la recaudación en medio del incremento del precio de los minerales.

Se propone modificar las leyes que regulan la regalía minera, el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial a la Minería, a fin de optimizar el diseño de los instrumentos fiscales vigentes y mejorar la participación del Estado en las rentas producidas por la explotación de los recursos mineros.

La intención es regular montos mínimos para su determinación, modificando los tramos de margen operativo y aumentando las tasas marginales.

También se quiere perfeccionar la determinación de la utilidad operativa, modificando los conceptos que integran el costo de ventas y los gastos operativos, así como revisando la deducibilidad del monto efectivamente pagado por concepto de Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería, para efectos del Impuesto a la Renta, a fin de evitar deducciones cruzadas en la tributación minera.

Además, se quiere modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería, tales como el beneficio de depreciación para aquellos activos fijos utilizados en proyectos cubiertos bajo dichas garantías.

Según el Gobierno, las modificaciones propuestas no afectarían la competitividad del sector, considerando que otros países mineros tienen cargas fiscales superiores a las aplicables en el Perú.

Para el Gobierno, cambios no afectan la competitividad del sector. (Foto: Bloomberg)

Jorge Picón: El Ejecutivo ve la recaudación como un fin en sí mismo

Socio del estudio Picón

Viendo las propuestas del Ejecutivo, es evidente que no tiene claro lo que quiere hacer y no tiene idea de la situación actual del país. Solo quiere aumentar la recaudación a como dé lugar para tener más gasto público; ve la recaudación como un fin en sí mismo, sin pensar en los efectos adversos de las medidas que propone. El Gobierno debe entender que no se puede aumentar la recaudación solo porque me da la gana. Se dice que se busca modificar el impuesto a la renta de trabajo, es decir, quieren aumentarles la tasa impositiva a esos que ya pagan impuestos. No es que no haya que subir impuestos, pero la lógica no puede ser recargar a los que siempre se les ha venido cargando. Por otro lado, proponen modificar el impuesto por el alquiler, lo cual podría eliminar los alquileres de viviendas del sector A y B, que ya está paralizado de por sí. Además, enumeran metas sin explicar bien cómo las lograrán. Si el Congreso le da facultades al Ejecutivo para legislar vamos a tener una situación muy desbalanceada.