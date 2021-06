Ha pasado un año y medio desde que se emitió el Decreto de Urgencia 013-2020, antes de la pandemia del COVID-19 y con miras de agilizar el financiamiento a las micro y pequeñas empresas que ahora enfrentan problemas de financiamiento, sin embargo, la respuesta a la “urgencia” ha tomado más de 18 meses en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Produce.

El director General de Mercados Financiero y Previsional Privado del MEF, Oscar Graham, detalló que la próxima semana estaría emitiéndose el reglamento para el factoring.

Factoring

Como se recuerda, en enero del 2020 el Gobierno emitió un decreto de urgencia modificando las operaciones de factoring para agilizar las demoras en el financiamiento para las micro y pequeñas empresas.

Oscar Graham recuerda que cuando iniciaron el proyecto en mercado movilizaba S/ 279 millones al año (en el 2015), pero ahora ha se estima que este año movilizará S/ 14,172 millones.

“(Las operaciones de factoring) ha permitido que las empresas ingresen a financiamientos más baratos que los que tienen en el sistema financiero, porque con estas facturas negociables, lo que hacen es obtener la liquidez mediante un descuento sobre el valor que van a recibir a futuro. Venden la factura y esa liquidez le permite el pago de sus proveedores, generar un círculo virtuoso”, expresó ante la Comisión de Economía del Congreso.

Con la reglamentación se espera que, en la emisión de las facturas electrónicas se incluya el pago acordado y el monto neto pendiente de pago; que la conformidad de la factura sea en 8 días calendario y no hábiles (porque esto llevaba hasta 15 días); que el crédito fiscal se use una vez que se de conformidad de la factura y no antes.

Además, que se reduzca el plazo para registrar la factura ante Sunat, “a la fecha ya se tiene en 4 días en promedio, antes era de 7 días”, y la norma exigirá desde enero del 2022, que sea 2 días calendario.

¿Qué hace falta para la reglamentación de lo indicado anteriormente?

Reglamentación en proceso

Oscar Graham detalla que, a pesar de la crisis económica, el flujo del financiamiento con facturas ha estado estable y se ha incrementado respecto a lo registrado en la prepandemia.

Sobre el proceso de reglamentación, sostiene que es “complejo”, porque incluye modificaciones de los sistemas operativo de la Sunat.

Hoy las facturas negociables son usadas por 11 mil empresas, de las más de 469 mil empresas que emiten facturas electrónicas, “aún no utilizan las facturas negociables, pero que se espera que lo hagan”. Ahí ven una carga en procesos que deben agilizar.

Lo otro, son cambios en Cavali, en donde se hace todo el registro para las operaciones de factoring.

En las últimas semanas han estado agilizando los procesos para su reglamentación.

“A la fecha tenemos un proyecto de reglamento para su remisión al Produce, porque el MEF y Produce refrendan el reglamento”, indicó, tras estima que la próxima semana se podría tener el reglamento.

¿Qué hace falta en Produce?

Oscar Graham indica que faltaría la implementación de una plataforma para informar del cumplimiento puntual de los pagos y el otorgamiento del “Sello Mypes” para los buenos pagadores.

Por su parte, Rocío Bejar, directora General de Desarrollo Empresarial de Produce, detalla que ya ha elaborado un maquetado de la plataforma para implementar el “Sello Mypes” y el listado de empresas reportadas, y se encuentra coordinando su programación.

“No obstante, no es un elemento restrictivo para su implementación de la norma. Se espera contar con la plataforma en diciembre del 2021”, indica.