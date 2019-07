Facilitan contratación de trabajadores venezolanos

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aprobó el Protocolo de Fiscalización para la contratación de trabajadores extranjeros.

De acuerdo al documento, por ejemplo, los trabajadores venezolanos con Permiso Temporal de Permanencia (PTP), así como con Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional (APTE-P), no están obligados a registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo.

No obstante, las empresas sí están obligadas a respetar los límites de la contratación del personal extranjero: no más del 20% del total de la planillla y que sus ingresos no superen el 30% del valor de la planilla.

El laboralista César Puntriano comentó que en caso de que el personal venezolano posea alguna de las condiciones migratorias señaladas en el protocolo (PTP o APTE-P), la Sunafil no verificará la aprobación del contrato de trabajo en línea con la Resolución Ministerial 176-2018-TR.

Principales multas

El protocolo señala que el incumplimiento en los porcentajes acarrea una multa por tratarse de una infracción grave, en un monto de hasta S/ 94,500, si afecta a 1,000 trabajadores.

Asimismo, en el caso de que el inspector detectase información falsa sobre los límites en la contratación o fraude en los documentos podrá multar al empleador hasta con S/ 189,000 si se afecta a más de 1,000 trabajadores extranjeros, entre otras sanciones.