Facebook y Google: ¿Todavía está bien pedirle a un colega de trabajo una cita?

La oficina siempre ha sido un lugar confiable para conocer a un compañero.

Una encuesta de 2017 de Career Builder descubrió que hasta el 41% de los trabajadores han salido con un colega, y que casi un tercio de esas relaciones terminó en matrimonio.

Sin embargo, a medida que los escándalos de acoso sexual continúan desarrollándose en una gama de industrias, hombres y mujeres por igual pueden estar justificadamente preocupados por desdibujar las líneas entre su vida personal y profesional.

Yoree Koh y Rachel Feintzeig en The Wall Street Journal informan que Facebook y Alphabet's Google han aterrizado con un enfoque aparentemente sensato para el romance en la oficina de hoy en día. A los empleados de los dos gigantes tecnológicos se les permite consultar a un compañero de trabajo solo una vez. Si la persona los rechaza, no pueden volver a preguntar.

Las respuestas "ambiguas", como "estoy ocupado" o "no puedo esta noche", cuentan como un "no", le dijo a The Journal Heidi Swartz, directora de leyes laborales de Facebook.

Los empleados de Facebook no tienen que informar la fecha a los recursos humanos, incluso si una persona es más senior que otra, informa The Journal. Pero si hay un claro conflicto de intereses y los empleados no divulgan la relación a recursos humanos, se aplicará una "acción disciplinaria".

Es importante conocer la política de su empresa sobre citas dentro de la oficina antes de comenzar una relación con un compañero de trabajo.

Para aquellos de nosotros que no trabajamos en Facebook o Google, todavía es importante pensar cuidadosamente acerca de hacer ofertas románticas en el trabajo. Brittany Wong en el HuffPost recomienda verificar qué políticas de RR.HH. tiene su empresa y seguirlas.

Wong también habló con expertos que aconsejan no preguntarle a alguien en el trabajo o en un área comunal. "Esté preparado para brindarle a la persona una salida fácil si no está interesado", le dijo un experto a HuffPost.

Sin duda, incluso las pautas de recursos humanos más claras aún se pueden interpretar de diferentes maneras.

The Journal habló con Anna Wood, fundadora y CEO de Brains Over Blonde, quien trabajó en Google durante cuatro años. Wood dijo que se encontró en "citas accidentales", lo que significa que pensó que iba a tomar algo después del trabajo con un compañero y que el compañero de trabajo tenía algo más romántico en mente.

Incluso después de que una relación comience en el trabajo, ciertas reglas todavía se aplican. Como Business Insider informó, ambos deberían estar en sintonía sobre lo que pasará si los rumores comienzan a extenderse.

Considere también lo que hará si las cosas funcionan: ¿alguno de ustedes se irá de la compañía para evitar que la relación interfiera con el trabajo? Como Lynn Taylor le dijo anteriormente a Business Insider, si "el amor llega a golpear en el trabajo, no haga un esfuerzo concertado para combatirlo a toda costa. Solo conozca los riesgos".

Una publicación del WEF, con colaboración de Business Insider.