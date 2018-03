Facebook cerró en Wall Street con su peor caída desde marzo del 2014

Facebook moderó su desplome al cierre de las transacciones en Wall Street y terminó este lunes con una baja de 6.76%, su peor tropiezo en una jornada desde marzo del 2014, tras conocerse que una consultora manipuló con fines políticos datos de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.

Terminada la sesión, Facebook, que tiene una capitalización de mercado superior a US$ 537,000 millones, arrastró a dos de los principales indicadores de Wall Street, el Nasdaq y el S&P 500, que perdieron 1.84 % y 1.42%, respectivamente.

Además, contagió a otros grandes nombres tecnológicos, como Alphabet -el paraguas empresarial bajo el que Google agrupa todas sus divisiones, que cedió 3.03%-, Amazon (-1.70%), Netflix (-1.56%), Twitter (-1.60%) o Snapchat (-3.47%).

Las acciones de la red social fueron castigadas en bolsa después de que el sábado los diarios The London Observer y The New York Times revelaron que la consultora británica Cambridge Analytica obtuvo en 2014 datos de más de 50 millones de sus usuarios en Estados Unidos y los utilizó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

La firma con sede en California abrió hoy con un descenso de 5.33% y su retroceso se profundizó hacia la media sesión, cuando las acciones llegaron a perder 7.09% hasta US$ 172, su peor descalabro porcentual en un solo día desde setiembre del 2012, según expertos, lo que se traduce en una pérdida superior a los US$ 40,000 millones.

Sin embargo, repuntó luego de que anunciara que contratará a una auditora para investigar si Cambridge Analytica todavía tiene los datos de usuarios que dijo haber eliminado en el 2015.

El caso, que ha llevado a legisladores británicos y estadounidenses a pedirle explicaciones sobre el asunto, podría costarle a Facebook una multa millonaria por la posible violación de una regulación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) para proteger la privacidad de los usuarios de redes sociales.

Además, la fiscal general del estado de Massachusetts (noreste de Estados Unidos), Maura Healey, anunció el sábado la apertura de una investigación sobre la red social y Cambridge Analytica, que fue contratada en junio del 2016 por la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump por más de US$ 6 millones.