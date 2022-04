Los disturbios que vive actualmente el país empiezan a generar desconfianza en los visitantes del exterior, los cuales a la fecha ya vienen cancelando el 10% de sus reservas turísticas comprometidas para este mes, advirtió el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones.

“Son cancelaciones de paquetes turísticos, que incluyen transporte turístico, hoteles, restaurantes, guías, entre otros servicios. Son visitantes principalmente de Estados Unidos y de países de Latinoamérica que tenían programado para este mes recorridos en Lima, Cusco, Puno, Pisco, Nazca, aunque estos últimos destinos se están dejando de incluir porque vía carretera los bloqueos en esos puntos son permanentes”, indicó.

Quiñones refirió que en promedio son aproximadamente US$ 1,100 lo que se pierde por cada turista extranjero que no concreta su visita a nuestro país, y se debe tener en cuenta que muchas cancelaciones son definitivas porque ante la no disponibilidad de un destino, siempre habrá otros lugares del mundo.

“Aún se mantienen las reservas de los meses de mayo para adelante; sin embargo, todo depende de cómo vayamos saliendo de esta crisis. En turismo receptivo, como país, estamos muy golpeados, solo con un 20% de recuperación con respecto al 2019, porcentaje que incluso podría caer en las próximas semanas”, sostuvo.

Hoteles

El director ejecutivo de la Sociedad de Hoteles del Perú, Lati Naimi, señaló que en efecto se ha evidenciado un descenso importante en el hospedaje de visitantes norteamericanos, europeos, colombianos y chilenos, quienes este año habían empezado a llegar al país; no obstante, desde hace unas semanas se ha ralentizado su registro.

“Las noticias que circulan en el mundo no dan confianza al visitante turista y mucho menos al corporativo que prefiere mantener la virtualidad desde su país antes que venir a exponerse. Además, si se interrumpen servicios como el transporte, el flujo en los hoteles siempre será menor como ocurrió el martes último”, mencionó.

Ante este contexto, Naimi indicó que los hoteles más perjudicados podrían ser los situados en Cusco y Paracas, dado que también eran los que mejores proyecciones de ventas tenían para Semana Santa.

LAS CLAVES

Inamovilidad. Significó pérdidas económicas al turismo en torno a US$ 500 mil, estimó Apavit.

Reservas. Previo a los bloqueos, los hoteles del norte del país tenían una ocupación de 80% para Semana Santa, según Apotur.

Visitas. Para este mes se esperaba el ingreso de 150 mil visitantes al Perú.

Turismo interno. La recuperación del turismo nacional tiene un avance del 70%.

OTROSÍ DIGO

Feriado. El presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta, coincidió en que se han dado cancelaciones de reservas para los próximos días, en especial, Semana Santa. Esta fecha, dijo, equivale al 35% de la venta anual del sector, pero desde hace dos días se vienen cancelando las reservas.

Lamentó que, debido a la inamovilidad del martes, los turistas que estaban en el país se vieran obligados a permanecer en sus hoteles.