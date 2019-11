La comida peruana será uno de los ejes principales para atraer a los más de 15 millones de visitantes que participarán en la Exposición Universal Dubái 2020 –a realizarse en octubre del próximo año y por espacio de seis meses– y para ello se alista la presencia de un ‘gran restaurante’ con lo mejor de la sazón local.

La misma que atenderá –en promedio– a 4,000 personas al día. Alfredo Ferreyros, comisionado de Perú, comentó a Gestion.pe que si bien se está trabajando en los contenidos del pabellón peruano, una de las novedades es que albergará a un ‘gran restaurante’ que será manejado por un grupo de chefs peruanos con presencia en Dubái.

“ Se va a buscar –por el momento es la idea – (para su manejo por seis meses) a un consorcio que ya tenga un pie puesto en Dubái, lo ideal es que (este consorcio) sea integrado por chefs peruanos ”, comentó.

El exministro de Comercio Exterior y Turismo agregó que este ‘gran restaurante’ que expondrá los mejores platillos y productos peruanos durante seis meses, estará ubicado al terminar el pabellón de Perú, cuyo espacio será de 1,860 metros cuadrados. El propósito es que los visitantes, en su mayoría familias de alto poder adquisitivo, tengan una experiencia única e inolvidable.

La presencia de Perú en Dubái demandará S/ 44 millones (cerca de US$ 13 millones) monto que está siendo usado desde el 2018, aclaró Ferreryros.

“Estos S/ 44 millones es de todo el proyecto, que abarca desde el 2018 hasta el 2021, e incluye la construcción (del pabellón peruano) así como todos los procesos que se han realizado desde entonces”, precisó.

Una de las características del pabellón de Perú es que se alistan diversos eventos para cada semana que incluyen espectáculos, exposiciones culturales y ruedas de negocios. Además se está coordinando con inPerú para el desarrollo de un roadshow.

“La idea es hacer un evento (en el pabellón peruano) donde presentamos los proyectos que el Perú tiene que ofrecer al mundo”, remarcó. A la par del ‘gran restaurante’ peruano en Dubái, otro objetivo será exponer los productos peruanos de exportación como los arándanos, café, quinua, el pisco y todos los superfoods.

Con ello se espera aprovechar al máximo la vitrina que no tuvo el Perú cuando desistió de participar en la Expo Milán 2015, que tuvo como tema principal la alimentación.

Así, tras la visita de una delegación –conformada por una comitiva de 50 empresarios peruanos liderados por el ministro Edgar Vásquez para participar en la Expo Dubái Perú 2019 la primera semana de noviembre y conocer el área asignada para este evento– en las próximas semanas se realizará el proceso para elegir a la empresa que se encargará de la edificación del pabellón peruano .

“Lo que se va hacer ahora es comenzar a construir el pabellón, por lo que va a desarrollar un proceso bajo la modalidad de llave en mano que estará a cargo de la Oficina de Servicios para Proyectos (UNOPS), entidad de las Naciones Unidas”, aseveró Ferreyros.

La modalidad llave en mano implica que la empresa que obtenga la buena pro se encargará de la elaboración de los estudios, expediente técnico, construcción y equipamiento integral, y el mantenimiento de la infraestructura. Se proyecta –agregó el comisionado– que esta labor recaiga en una empresa internacional, con presencia en Dubái, y con experiencia en la construcción de pabellones de la calidad que demanda una Exposición Universal.

“Tras la presencia del ministro en Dubái, ya se inició el proceso de construcción. Somos el país de Latinoamérica que más avanzado está”, subrayó.

-Potencial exportador-

El exministro explicó que los mercados del Medio Oriente son nuevos para Perú: prueba de ello es que al mes de agosto se ha exportado alrededor de US$ 610 millones a los Emiratos Árabes, cifra que representa un incremento de 344% en relación a similar mes del 2018, pero que “todavía es bajo”. “Ello ocurre porque todavía no nos conocen”, acotó.

Por lo que la meta de Perú en la Exposición Universal Dubái 2020 es dar a conocer su cartera de productos no tradicionales y con alto valor agregado. Dado que, según estudios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, esta parte del mundo tiene US$ 2,200 millones de potencial exportador.

“Lo que significa que Emiratos Árabes importa US$ 2,200 millones de productos que nosotros le podemos abastecer . Si bien hemos llegado a venderles US$ 610 millones, sigue siendo una cantidad pequeña, por lo que estamos trabajando para ampliar esta cifra”, recalcó Ferreryros.

De este modo se proyecta que al concluir la participación de Perú es la Exposición Universal las exportaciones no tradicionales registren un aumento de US$ 120 millones y la llegada de 30,000 turistas adicionales, lo que implicará un ingreso de US$ 44 millones de manera inmediata para el país.

El año pasado las exportaciones no tradicionales sumaron apenas US$ 14 millones y el 2017, US$ 18 millones. Con la participación de Perú en la Exposición Universal, las exportaciones de productos de alto valor agregado podrían llegar a los US$ 134 millones, aproximadamente.

Se prevé que el pabellón peruano este listo para agosto del 2020. Posteriormente, se iniciará un período de ‘marcha blanca’, aseguró Ferreyros. “No se va a aumentar el presupuesto asignado (S/ 44 millones) ni se va a requerir un adicional”, puntualizó el exministro.