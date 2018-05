Exportadores textiles “ven la luz al final el túnel”

“Después de varios años de caída, la exportación de confecciones habría llegado a un punto de inflexión y ve la luz al final del túnel; sin embargo, se debe considerar que competimos con otros países y hay varios factores que debemos trabajar como la mejora de la productividad, lucha contra la informalidad y formación de cuadros técnicos”, manifestó el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores ( ADEX ), César Tello.

Tello refirió que la tendencia de recuperación del sector también se mantuvo en el primer bimestre del año al cerrar con un crecimiento de 12%. No obstante, la acumulación en la variación porcentual entre 2012 y 2017 es de -36.3 en el sector textil según el Banco Central de Reserva del Perú .

“El 75% del mercado de las confecciones es informal y el 25% formal, que es donde se observa la mejora de la productividad y competitividad. Las empresas formales trabajamos en temas de automatización, capacitación de personal, estamos en el pico de la tecnología, todo lo cual ha beneficiado la competitividad”, enfatizó durante la conferencia de prensa de presentación del XIV Foro Textil Exportador.

Refirió que las empresas exportadoras están expuestas a factores internos y externos por lo que es necesario mejorar las condiciones en las que se desenvuelven.

“En el exterior competimos con grandes jugadores que tienen subsidios, zonas francas, un dólar proexportador. Lo que necesitamos como país es ver qué necesita la industria para estar en una cancha más pareja, bajar la pendiente, jugar, y que sea el mercado el que decida”, dijo.

Indicó que se debe fortalecer la industria nacional, volverla más competitiva, ver qué cosas se requieren para competir con países que tienen costos de producción más bajos. Mencionó la necesidad de mejorar el nivel de productividad del trabajador peruano, reducir los costos de producción y garantizar la materia prima.

Aporte del sector confecciones

Tello refirió que la industria textil y confecciones exportó en el 2017 US$ 1,200 millones e importó maquinaria por US$ 2 mil millones lo que demuestra la inversión tecnológica del sector, también pagaron US$ 1,100 millones en impuestos e involucró a 46 mil empresas que dan servicios a las 2 mil 500 que exportan.

Asimismo, el sector representa el 1.9% del PBI y el 10% de la producción manufacturera, también genera 400 mil empleos directos y 300 mil indirectos.

Oportunidades

Refirió que el principal mercado de las prendas peruanas es EE.UU. cuyo principal proveedor es China que representa el 33.7%, mientras que Perú solo concentra el 0.8% porcentaje inferior al de años anteriores cuando era 1%.

En lo que respecta a la importación de EE.UU. de prendas de tejido de punto, manifestó que se observa un crecimiento de Vietnam que en el 2017 casi duplicó su participación respecto al 2010, 2011 y 2012. Por el contrario, Perú la redujo en casi 30% respecto al 2006, 2007 y 2008.

El director de ADEX mencionó que al no haber suscrito EE.UU. el TPP, favorece a Perú pues, países asiáticos como Vietnam ingresan a su territorio pagando aranceles, 16% por prendas de algodón y 32% por prendas de fibra sintética. “Ahí tenemos otros nicho en el que podemos ser competitivos”, puntualizó.

Prendas de alpaca con manufactura china

Sobre China, resaltó que es el principal destino de la fibra de alpaca de Perú, si bien dijo que podría ser una buena noticia por el lado de exportaciones, por el lado de la manufactura no lo es tanto, porque estamos ad portas de tener en mercados europeos o en EE.UU., prendas a base de alpaca, pero hechas en China.

Por su parte, el director de Exportaciones de PromPerú, Luis Torres, comentó que la campaña “Marca País”, contribuyó a que los despachos de textiles y confecciones registren tasas de crecimiento positivas. “Es una herramienta que necesitamos aprovechar con más intensidad porque el Perú es un jugador interesante por su historia milenaria”, recomendó.

Recordó que por ejemplo, la agroindustria ha sabido apoyarse de este factor para ser hoy en día, un embajador comercial de Perú en el mundo. “En el caso de la industria de confecciones llegamos a exportar en algún momento más de US$ 2,000 millones, por lo cual tenemos que regresar a ese valor de exportaciones porque tenemos las condiciones y las capacidades de producción”, añadió.