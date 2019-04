Exportadores peruanos preocupados por Brexit: "habría una menor demanda de la oferta peruana"

El sector exportador está a la expectativa de que las relaciones comerciales con Reino Unido se mantengan sólidas, ya que de concretarse el ‘Brexit’ (separación de la Unión Europea), impactaría en el comercio bilateral, considerando que al cierre del 2018 el 57.8% de productos enviados a ese país son no tradicionales, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex.

“Para los intereses del Perú es conveniente que se apruebe el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido ya que así, se podrá entrar a una negociación directa con este último para mantener la normalidad de las relaciones económicas bilaterales. Pero con un Brexit inmediato, el impacto en el comercio y la economía peruana sería muy fuerte”, afirmó el director del CIEN, Carlos González.

Como se recuerda, el senado de ese país rechazó el acuerdo que la primera ministra británica, Theresa May, negocia con la UE (una salida del bloque muy larga e indefinida). La estrategia de la jefa de Gobierno habría sido conseguir un mayor plazo para la deliberación interna. No obstante la UE solo le concedió hasta el 12 de abril.

Si ese día no se aprueba el acuerdo, el 22 de mayo se consolidaría la separación.

“Sin duda esto causaría una de las crisis económicas más grandes de la historia británica. Y por nuestra parte -recordemos que tenemos bajos aranceles por el TLC con la UE- de darse esta salida, desparece todo compromiso que Reino Unido tiene con Perú . Subirían los aranceles y habría una menor demanda de la oferta peruana en ese destino”, explicó González.

Según datos de Adex Data Trade en el 2018, la balanza comercial con Reino Unido fue superavitaria para el Perú en US$ 461 millones; mientras las exportaciones totales sumaron cerca de US$ 704 millones, las importaciones alcanzaron los US$ 243 millones.

El sector tradicional (US$ 296 millones) representó el 42.2% del total de los despachos (caída de -25.2%), y tuvo a la minería como su principal rubro exportable, sobresaliendo el oro como su partida más demandada.

Por su parte, los despachos con valor agregado (US$ 407 millones 400 mil) concentraron el 57.8% restante y crecieron 22.1%. Tuvo al sector agroindustrial como el más importante (46.5% del total), otros fueron el químico, confecciones, pesca y textiles.

Los principales productos no tradicionales fueron las paltas, arándanos, uvas, espárrago, mangos, cítricos, óxido de cinc, alcohol etílico y conservas de atún, entre otros.