Exportadores de palta confían que precio subirá 20% este año

El precio promedio de exportación de la palta en la campaña de este año (marzo –agosto) versus la del 2018 se incrementaría hasta en 20% llegando a US$ 2.4 (FOB) el kilo, según proyectó la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (Prohass).

Su presidente, Daniel Bustamante, dijo que esto se debería a que habrá este año menor oferta en el mercado mundial, y la demanda seguirá creciendo.

Refirió así que además de disminuir los volúmenes de exportación en el país, pasará lo mismo en México, y Sudáfrica.

En Asia la palta peruana ya llega a China y Japón. A este último Perú exportaría alrededor de 8,000 toneladas de palta Hass este año.



Así, precisó, se estima exportar en la campaña de este año desde el país alrededor de 290,000 toneladas de palta, un 14% menos (50,000 toneladas) que entre marzo y agosto del 2018.

“La campaña en el país inició en marzo, y hasta abril el precio de exportación estaba en torno a US$ 3, principalmente por las nuevas siembras de Olmos y de la sierra que comenzaron a dar más frutos, pero ya este mes fluctúa entre US$ 2.5 y US$ 2.8, y seguirá disminuyendo, pero en promedio el precio será más alto que en la campaña del 2018”, anotó.

Expectativa



Bustamante indicó que se proyecta que crezca la exportación de palta en los próximos años, principalmente por las nuevas áreas de cultivo que ahora están en etapa temprana, pero irán aumentando la producción, y por el ingreso a nuevos mercados.

Asimismo, confía que la demanda mundial de la palta seguirá creciendo, ya que este año buscarán llegar a dos países del sudeste asiático como son Corea y Tailandia.