A partir del 02 de noviembre próximo entrará en vigencia una norma del Senasa la cual establece una serie de requisitos sanitarios y fitosanitarios para la exportación de espárrago fresco hacia Estados Unidos y países de la Comunidad Europea.

Dicha normativa establece que los exportadores de espárragos deberán contar con certificación de los lugares de producción, certificación de las instalaciones de procesamiento primario (empacadoras), certificación fitosanitaria de los envíos y certificado de análisis de residuos de plaguicidas y metales pesados.

En ese sentido, Carlos Zamorano, director general del Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas (IPEH), señaló a Gestión.pe que esta norma permitirá mejorar las condiciones de exportación de este producto e incrementar el volumen de los envíos, al punto de volver a ser el primer producto de agroexportación, puesto que actualmente lo tiene la uva de mesa.

Según dijo, con este medida se demostrará a los mercados de EE.UU. y Europa que los exportadores peruanos tienen un manejo integrado de plagas en la producción de espárrago, adoptan buenas prácticas agrícolas y siguen los procesos de fumigación, por lo que este producto no representa riesgo en sus territorios.

“La norma hará que se revitalice la industria del espárrago porque ya los mercados están abiertos. El Perú tiene condiciones muy especiales para producirlo, tiene alta productividad, altísima calidad y no estaría afectado por el proceso de la fumigación. Esta norma estaría sentando las bases para que pudiese generar ese nuevo impulso, este segundo aire que necesita la industria del espárrago”, sostuvo.

Precisó que esta normativa llega después de 40 años de envíos de espárragos, pues durante este tiempo ambos países no solicitaban certificaciones para recibir espárragos peruanos. De ese modo, indicó que los nuevos requisitos responden a las exigencias de dichos mercados.

“Todos estos requerimientos no son inventos ni del IPEH ni del Senasa, son requerimientos de los mercados de destino. Cualquier persona que siembra espárrago en el Perú es porque pretende exportarlo y exportarlo significa enviarlo a otro mercado y ese otro mercado es el que pone las reglas. El Senasa lo que hace es decir: ‘estas son las reglas que te piden allá para que dejen ingresar tu espárrago y verifico que lo pongas en marcha y si no, no lo puedes exportar, se cierra el mercado’”, dijo.

También indicó que con estas nuevas exigencias también se podrá conocer las hectáreas de producción del espárrago, número de empresas y edad de plantaciones, información que a la fecha no se tiene registrada.

Recuperación de envíos

Zamorano sostuvo que entre enero y setiembre de este año los envíos de espárragos suman 83 mil Toneladas Métricas (TM) y cerraría el año con 130 mil TM, cifra similar a lo registrado en el 2018.

De este modo registraría su segundo año consecutivo de cifras positivas, luego que el año 2017 reportara una caída de 6% tras los efectos del Fenómeno de El Niño.

“Sí ha habido una recuperación de lo que era los efectos de El Niño, eso golpeó bastante. (Ahora) si se considera que en octubre, noviembre y diciembre son temporadas altas, podría ser igual o superar (los envíos). Hay una visión positiva de lo que pueda ocurrir”, apuntó.