Los exportadores peruanos buscan conquistar el mercado europeo con productos marinos como la pota, concha de abanico, langostinos, merluza, entre otros en la “Rueda de Negocios Internacional de Pesca para el mercado europeo”, que se realiza de forma virtual desde el 18 al 27 de mayo.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) manifestó que la rueda de negocios busca oportunidades comerciales con compradores europeos a puertas de la época de mayor consumo de mariscos por las vacaciones y la reactivación del sector Hoteles, Restaurantes y Catering que se viene adaptando al consumo en la nueva normalidad.

Asimismo, el 24% del total de empresas exportadoras que representan a las regiones de Piura, Tumbes, Lima, Tacna y Arequipa, participa por primera vez en una actividad comercial a este destino. Asimismo, el 13.7% se dedica a la venta de langostinos de “acuicultura” y conchas de abanico.

Este evento cuenta la participación de 29 empresas exportadoras peruanas y 35 compradores interesados de España, Francia, Italia, Rusia, Países Bajos y Polonia, que esperan tener más de 274 contactos comerciales.

Exportaciones

En el primer trimestre del 2021, las exportaciones del Consumo Humano Directo (CHD) fueron de US$ 384 millones, lo cual significó un incremento de 30%. Del mismo modo, los envíos de productos pesqueros a Europa sumaron US$ 75 millones.

Entre los principales destinos están España (US$ 30 Millones), Italia (US$ 18 millones), Francia (US$ 7 millones), Rusia (US$ 6 millones) y Alemania (US$ 3 millones).

Además, los productos peruanos con mayor demanda europea fueron la pota cruda congelada (US$ 27 millones/38.8%), pota cruda precocida (US$ 8 millones/85.4%), conchas de abanico congeladas (US$ 7 millones/32.1%), anchoas en salazón (US$ 7 millones/-2.4%) y conservas de atún (US$ 4 millones/-56.6%).