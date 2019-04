Exportaciones de uva aumentaron 25.8% al sumar US$ 816.4 millones en 2018

Las exportaciones peruanas de uva fresca ascendieron a US$816.4 millones al cierre del 2018, un monto mayor en 25.8% con respecto al año anterior, según mostró un informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras.

De acuerdo con el estudio, las regiones de Ica y Piura lideraron los envíos de uvas a nivel nacional al registrar valores de US$ 368 millones (con un crecimiento de 8.1%) y US$ 324.6 millones (50.1%), respectivamente.

Más atrás se ubican Lambayeque con US$ 51.6 millones (un incremento de 35.6%), La Libertad con US$ 32.4 millones (86.2%) y Arequipa con US$ 24.8 millones (40.9%).

Cabe mencionar que del total despachado de frutas como productos no tradicionales en 2018 (US$3,202.2 millones), el 25.5% correspondió a uvas frescas.

Mercados

El principal mercado de destino de las exportaciones nacionales de uvas fue Estados Unidos con US$ 302.5 millones, con una participación de 37% del total exportado.

Le sigue de Países Bajos con US$ 143.8 millones (participación de 17.6%), Hong Kong con US$ 80.1 millones (9,8%) y Reino Unido con US$55.6 millones (6.8%).