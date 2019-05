Exportaciones no tradicionales subieron 1.4% en marzo ante el dinamismo del sector pesquero y agropecuario

El valor de las exportaciones no tradicionales ascendió a US$ 1,038 millones en marzo, mayor en 1.4% frente a similar mes de 2018, destacando el aumento del volumen embarcado en 7.2%, de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Con ello, las ventas al exterior de productos no tradicionales acumularon un valor de US$ 3,232 millones en el primer trimestre de este año, 2.9% superior a las registradas en el mismo periodo del año previo. Ello fue reflejo del aumento en 9.3% de los embarques, en particular de productos agropecuarios y pesqueros.

Los sectores que mostraron mayor dinamismo en marzo fueron el pesquero (34.8%), agropecuario (1.5%) y químico (4.8%); mientras que retrocedieron textiles (-3.5%), minerales no metálicos (-16.8%), sidero metalúrgicos y joyería (-14.3%). En el primer trimestre, se registraron mayores ventas de productos agropecuarios (6.8%), pesqueros (20.5%) y textiles (7.2%).

En los últimos 12 meses a marzo de 2019, las exportaciones no tradicionales peruanas registraron el mayor crecimiento (9,2 por ciento) entre los principales países de la América Latina.