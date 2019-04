Exportaciones textiles crecerían al menos 7% impulsadas por algodón y alpaca

En el marco de la feria y rueda de negocios Perú Moda y Perú Moda Deco 2019, el director de exportaciones de PromPerú, Luis Torres estimó que las exportaciones textiles lograrían una tasa de crecimiento de al menos 7% para este año, impulsadas por la gran acogida de los productos peruanos confeccionados en base a algodón y a fibra de alpaca.

En el 2018, el subsector textil y confecciones logró un alza de 10% en las exportaciones, alcanzando así envíos por US$ 1,400 millones. Sin embargo, aún no se ha alcanzado los US$ 2,200 millones en exportaciones alcanzados en el 2012, cuando se logró el récord histórico.

"En este 2019, creemos que estas exportaciones van a superar entre 8% y 7%, ojalá sea más, y la idea es desarrollar un programa de promoción mucho más intenso en términos de presentaciones del formato Perú Moda en Asia y en Europa, y misiones más especializadas en Latinoamérica", informó Torres.

Precisamente el evento Perú Moda 2019, impulsado por Promperú, busca una mayor penetración de las marcas nacionales en el extranjero, generando así un impulso para los productores, medianos y pequeños empresarios. En esta edición, un 20% de los 241 expositores peruanos en Perú Moda lo hacen por primera vez y 60% de los 373 compradores extranjeros asisten igualmente por primera vez al evento.

También explicó que Perú Moda es un formato eficiente y efectivo para la industria textil nacional, pues permite tener una exhibición y una rueda de negocios que fomenta el relacionamiento entre las empresas peruanas.

Las industrias textiles nacionales cuentan con nuevas categorías de productos como "ropa para niños, pijamería, camisería y artículos para el hogar", entre otros.

Los principales productos de exportación peruanos son los t-shirt de algodón, que lograron ventas por US$ 324 millones en el 2018, las camisas de algodón (US$ 150 millones), los cárdigan de algodón (US$ 65 millones) y los hilados de alpaca (US$ 33 millones).

Estados Unidos es el mayor mercado de los textiles peruanos, con exportaciones por US$ 679 millones, seguido por Brasil (US$ 70 millones) y Chile (US$ 64 millones), entre otros 110 destinos.

"Ese es el gran reto que tiene la industria que, sobre la base del algodón y de la alpaca, sumar nuevas mezclas de fibras, agregarles más tecnología y devolver una propuesta de valor" al mercado, afirmó Torres.