Las exportaciones del sector Metalmecánica alcanzaron los US$ 601 millones en el 2018 y alcanzaron un crecimiento de 12,6% con respecto al 2017. Entre los productos más demandados se encuentran los vidrios para automóviles, partes de máquinas para la construcción y maquinaria para el movimiento de tierras, detalló el Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

“El sector metalmecánica es uno de los más importantes en las actividades productivas puesto que aportaron en la recuperación del crecimiento sostenido de nuestras exportaciones totales registradas en años anteriores”, manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

Los vidrios para automóviles alcanzaron envíos por US$ 48,9 millones, en el caso de las partes para máquinas de construcción las exportaciones fueron de US$ 29,3 millones. Por su parte, las partes para diversas maquinarias pesadas lograron envíos por US$ 23 millones, mientras que las baterías para vehículos US$ 16,2 millones.

La oferta exportable de productos de Metalmecánica peruanos alcanzan a 119 países, entre los que destacan Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia, México, Colombia y Brasil, los cuales representan el 7% de los destinos de las exportaciones totales del sector.