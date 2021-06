Las exportaciones peruanas –representado en el trabajo de las mypes y pymes locales– no se detienen, pese a la incertidumbre política que se vive por estos días.

Mario Ocharán, director de Promoción de las Exportaciones de Promperú, explicó al primer cuatrimestre del año las exportaciones peruanas se están recuperando en relación a la caída que tuvo en similar meses del 2020, al sumar US$ 15,223 millones, y se proyecta un crecimiento de 20% para este año impulsado principalmente por dos factores: el precio de los commodities y la demanda internacional.

Hasta el momento -dejando de lado las exportaciones minero energéticas- son 7,536 empresas peruanas las que están dedicadas a la exportación de productos peruanos con alto valor agregado, vendiéndose -en total- 4,544 productos locales a 174 mercados.

Los envíos no minero energéticos en los primeros cuatro meses del año -igualmente- lograron un crecimiento de 45.5%.

“Se han logrado cifras positivas como resultado de un política de Estado desarrollada durante los últimos 20 años. A la fecha hay 21 acuerdos comerciales vigentes. Igualmente los productos peruanos están llegando a 54 mercados que representan el 81% del PBI mundial y prácticamente más del 90% de las exportaciones peruanas están aseguradas por los TLC suscritos”, detalló durante su participación en el foro “Haciendo Negocios con Perú”, organizado por Datasur.

En esa línea, el especialista refirió que los países de América Latina se han vuelto -al igual que las grandes potencias mundiales- en una plaza muy importante para las mypes y pymes peruanas.

-Avances del sector-

1. Agroexportador

Las agroexportaciones peruanas -refirió Ocharán- sumaron US$ 7,550 millones el 2020. En el primer cuatrimestre del 2021 se logró exportaciones por US$ 2,309 millones lo que implicó un avance de 20% en relación a similar periodo del 2020.

Entre los principales productos que demanda el mundo se ubica los arándanos frescos (US$ 1,010 millones); seguido de las paltas frescas (US$ 759 millones); las uvas frescas (US$ 1,057 millones); la quinua (US$ 126 millones) y el mago fresco ( US$ 291 millones).

2. Pesquero

Las exportaciones peruanas del sector pesquero cerraron el 2020 en envíos por US$ 2,868 millones. En el primer cuatrimestre se logró un pequeño repunte en relación a similar periodo del 2020 llegando a US$ 1,532 millones.

Entre los principales productos que se venden al exterior se ubican la harina de pescado (US$ 419 millones); la pota congelada (US$ 419 millones); aceite de pescado (US$ 367 millones); pota precocida congelada (US$ 186 millones) y colas de langostinos congeladas (US$ 140 millones).

3. Textil

Este ha sido uno de los sectores más golpeados por el COVID lográndose envíos por US$ 1,027 millones el 2020. En el primer cuatrimestre del año logró exportar US$ 460 millones, pero se proyecta un crecimiento de 35% para este año.

Entre los principales productos que se exportan se ubican el t-shirt de algodón (US$ 128 millones); los demás t-shirts de algodón (US$ 114 millones); t-shirts y camisetas interiores de punto (US$ 46 millones); camisas de punto de algodón (US$ 28 millones) y pelo fino cardado de alpaca (US$ 36 millones).

4. Manufactura

El 40% de las 7,000 empresas que exportan al mundo son de este sector, lo que lograron ventas por US$ 3,747 millones el 2020. En el primer cuatrimestre del año se logró un avance de 44% en las exportaciones a US$ 1,548 millones.

Entre los principales productos peruanos que se exportan se encuentran el fosfato de calcio (US$ 199 millones); zinc de alear (US$ 183 millones); alambre de cobre (US$ 179 millones); tiras de polipropileno (US$ 112 millones) y alcohol etílico (US$ 94 millones).

-Las oportunidades de Latam-

Mario Ocharán refirió que Latinoamérica es una gran oportunidad para las empresas mypes y pymes que quieren empezar a vender sus productos al exterior siendo los principales mercados: Chile, Ecuador, México, Colombia, Brasil, Bolivia y Panamá.

A reglón seguido, enumeró los principales productos que demandan y que son una oportunidad para hacer negocios.

1. Agroindustrial: en este sector, los cinco principales de productos más demandados por estos países son:

Alimentos para animales (FOB US$ 53 millones) Uvas frescas (FOB US$ 38 millones) Aguacates (FOB US$ 32 millones) Galletas dulces (FOB US$ 23 millones) Las demás paprika (capsicum annuum) (FOB US$ 15 millones)

De acuerdo a datos de Promperú en el primer cuatrimestre del año las agroexportaciones peruanas a países de la región aumentó 12% al sumar US$ 405 millones.

2. Pesquero: en este sector, los cinco principales de productos más demandados por países de la región son:

Calamares (FOB US$ 15 millones) Atunes entero o en trozos (FOB US$ 3 millones) Harina de crustáceos (FOB US$ 3 millones) Demás conservas de pescado (FOB US$ 2 millones) Vieiras (conchas de abanico) (FOB US$ 1 millón)

De acuerdo a datos de Promperú, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones pesqueras peruanas a países de Latinoamérica aumentó 20% al sumar US$ 46 millones.

3. Textil: en este sector, los cinco principales de productos más demandados por países de América Latina son:

Los demás tejidos de punto de algodón (FOB US$ 11 millones) Los demás t-shirts de algodón (FOB US$ 10 millones) Fibras acrílicas o modacrílicas (FOB US$ 7 millones) Tela sin tejer de filamentos sintéticos (FOB US$ 4 millones) Redes confeccionadas para la pesca (FOB US$ 4 millones)

De acuerdo a datos de Promperú, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones textiles peruanas a países de la región creció 46% al sumar US$ 107 millones.

4. Manufactura: en este sector, los cinco principales de productos más demandados por países de América Latina son:

Alambre de cobre refinado (FOB US$ 109 millones) Neumáticos radiales (FOB US$ 39 millones) Fosfatos de calcio naturales (FOB US$ 38 millones) Placas y baldosas para pavimentación (FOB US$ 26 millones) Barra de hierro o acero sin alear (FOB US$ 24 millones)

De acuerdo a datos de Promperú, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones de manufactureras peruanas a países de la región creció 47% al sumar US$ 968 millones.

5. Exportación de servicios: En este sector, los servicios profesionales más demandado en AL son los de animación digital de alta calidad y a precios competitivos; de arquitectura y a la minería , especialmente empresas con experiencias en el desarrollo y preparación de minas subterráneas así como tunelería y movimiento de tierras.

Ocharán agregó que en este sector (de exportación de servicios) hay demanda -además- por:

Marketing y animación digital, software y servicios de informática en Argentina.

Servicios a la minería y de ingeniería así como fintech en Ecuador.

en Ecuador. Servicios a la minería y fintech en Chile.

Nota: El foro “Haciendo Negocios con Perú” fue organizado por Datasur -patrocinado por Promperú- siendo este el cuarto evento de una serie que pretende recorrer todos los países de América Latina (los primeros 4 fueron en marzo de México, en abril de Chile, en mayo de Colombia y ahora de Perú).

