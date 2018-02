Exportaciones de productos no tradicionales alcanzaron un nuevo máximo en el 2017, según Ferreyros

Las exportaciones de Perú han crecido alrededor de 22% en 2017, alentadas por las ventas de productos agrícolas y mineros, y se estima que este año mantengan esa tendencia, a pesar de la "crispación política" en el país, expresó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros.

"Nunca el Perú ha exportado tanto en productos no tradicionales como en el 2017", indicó sobre el alza de 10% en ese sector durante el año pasado.

Agregó que las exportaciones totales del 2017 ascendieron a US$ 44,000 millones, en las cuales estuvieron lideradas por las agroexportaciones de los "super foods", una línea en la cual se incluyen los arándanos y berries, cereales andinos, espárragos, uvas, paltas (aguacates), así como también los productos pesqueros.

Aunque las cifras oficiales del 2017 aún no han sido entregadas, Ferreyros indicó que las exportaciones del 2017 crecerán entre 21% y 22 %, no sólo por las ventas de los minerales, especialmente el cobre, sino por el crecimiento de las ventas no tradicionales, con mayor valor agregado.

En ese sentido, Ferreyros expresó que es "sumamente frustrante, la crispación política en el país" a raíz de los nuevos pedidos de destitución presidencial anunciados por los grupos izquierdistas en el Congreso, Nuevo Perú y Frente Amplio.

El ministro afirmó que el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, debe terminar su mandato (2016-2021) porque "estos pedidos de vacancia no le hacen nada bien al país", que es visto como "un país estrella" en el exterior.

Ferreyros señaló que "la izquierda radical está apuntando a un quiebre constitucional" con la vacancia presidencial, lo cual en su opinión sería "un despropósito que haría mucho daño al país".

El ritmo del comercio internacional de Perú ha ido creciendo de la mano de los acuerdos vigentes con 19 países o asociaciones, y mantiene la expectativa frente a los nuevos convenios como el Tratado Integral y Progresista para la Asociación Transpacífica (CPTPP) que será firmado en marzo por 11 naciones del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC).

"Es el acuerdo comercial más importante del mundo en este momento", dijo Ferreyros y agregó que está abierto a las economías de APEC que quieran ingresar, tras el fin de las negociaciones y la posibilidad de que Estados Unidos evalúe su regreso.

Bajo ese acuerdo, Perú tendrá acceso al 100% de la línea exportable de Canadá y al 98% de Japón, un país con el cual tuvo un superávit de exportaciones de US$ 848 millones en el 2017.

Ferreyros también anunció la firma del acuerdo de libre comercio con Australia, el próximo lunes, otro mercado con el que exportó por US$ 260 millones en el 2016, de las cuales US$ 99 millones fueron de productos no tradicionales.

El titular de Comercio Exterior se reunirá con empresarios australianos para exponer las oportunidades de negociones en Perú y la posibilidad que tienen de exportar, desde Lima, con más de 57 países con preferencias arancelarias.

Respecto al comercio con la Unión Europea, Perú obtuvo un superávit comercial de US$ 4,000 millones en el 2017, con un incremento del 15.6% de sus exportaciones y de 11.8% de las importaciones de ese bloque, según detalló.