Exportaciones peruanas sumarán los US$ 50,818 millones este año, estima Cepal Mientras que las importaciones hacia el Perú llegarán a los US$ 42,576 millones, aumentando 10% respecto a lo reportado en el 2017, cuando totalizaron US$ 38,704 millones.

Las exportaciones hacia China se verán beneficiadas. (Foto: USI)